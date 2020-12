Ispovijest Bjelovarčanke: 'Drugi put sam pozitivna na korona virus i to u samo tri mjeseca'

S obzirom na to da se rijetko, barem prema izjavama stručnjaka, pacijenti koronom u kratkom periodu zaraze dva puta, pri pojavi prvih simptoma krajem studenog, mislila je da se samo prehladila

<p>Prvi puta Bjelovarčanka je bila pozitivna 10. rujna kada se testirala jer je vodila dijete u bjelovarsku Opću bolnicu. Tada nije imala nikakvih simptoma. Dva i pol mjeseca kasnije dobila je temperaturu, grlobolju, glavobolju...</p><p>- U rujnu kada sam prvi puta bila pozitivna nisam imala nikakve smetnje i cijelu izolaciju sam provela bez i najmanjih tegoba – kazala nam je u subotu žena (podaci poznati redakciji) u srednjim godinama s područja Bjelovarsko – bilogorske županije. </p><h2>Izgubila je okus, obitelj je u izolaciji</h2><p>S obzirom na to da se rijetko, barem prema izjavama stručnjaka, pacijenti koronom u kratkom periodu zaraze dva puta, pri pojavi prvih simptoma krajem studenog, mislila je da se samo prehladila. </p><p>- Navečer, 25. studenog, šetajući sa suprugom rekla sam mu da osjećam bol u prsima i da me „grebe“ u grlu. Prva pomisao mi je bila prehlada jer je bilo dosta hladno - priča nam naša sugovornica. </p><p>Iduće jutro obratila se obiteljskom liječniku koji joj je preporučio terapiju amoksicilinom. Temperatura joj se kretala između 37,3 do 37,8. U ponedjeljak joj je određen sumamed. </p><p>- Tad mi je pala temperatura. U četvrtak, kad sam prestala koristiti sumamed opet se podigla temperatura, ali ni ovaj puta nije prelazila 38 stupnjeva. Prva tri dana imala sam jaku glavobolju koja je sad malo popustila, ali je i dalje nos začepljen i otežano dišem – pojašnjava nam u kakvom je trenutačno zdravstvenom stanju. </p><p>Izgubila je i okus, a ostatak obitelji je sada u izolaciji. Liječnici, kaže, ne mogu definirati njezino stanje sa sigurnošću dok epidemiologinja s kojom je razgovarala pojašnjava da nisu sigurni da li se radi o reaktivaciji virusa ili remisiji. Glavna županijska epidemiologinja Vesna Grgić pretpostavlja, kako je izjavila za medije, da pacijentica nije razvila antitijela kada je prvi puta bila pozitivna te se zbog toga ponovno zarazila. </p><h2>U nosu se nakon više mjeseci mogu naći čestice</h2><p>Za mišljenje smo pitali i profesoricu Alemku Markotić, no zamolila nas je da upit pošaljemo u Stožer ispričavši se da ne stiže komentirati zbog silnih obaveza. S obzirom na to da je Hrvatska samo jučer imala 4084 novozaraženih i 70 preminulih potpuno je shvatljivo da imaju pune ruke posla. No krajem ožujka profesorica Markotić je govorila sljedeće: </p><p>“Nema podataka da se virus može vratiti. Takve priče bile su iz Kine, no prije nego što se znalo da se virus može zadržati u nosu. To nije bila ponovna infekcija nego bolest nije bila završena.” </p><p>Krajem rujna kada je naša sugovornica iz Bjelovarsko-bilogorske županije već bila prvi puta pozitivna, Markotić je za medije pojasnila: </p><p>“Još se ne može reći je li moguće da se osoba dva puta zarazi korona virusom. Vidjet ćemo, to je novi virus i trebat će još jedno vrijeme, ova sezona će nas puno naučiti. Primijetilo se da u nosu određenog broja osoba se čak više mjeseci mogu naći čestice, defektne, koje ne mogu inficirati druge.” </p><p>Dok struka istražuje, Hrvati za 24sata svjedoče da im se upravo to događa. Svoj slučaj iznio je i Stjepo Jelečević koji je bio pozitivan u svibnju pa u kolovozu. I njemu je korona drugi puta teže pala.</p>