Nakon što je Županijski sud u Karlovcu potvrdio presudu Općinskog suda u Slavonskom Brodu kojom je Alojzije Tomašević, aktualni župan Požeško-slavonske županije zbog nasilja u obitelji osuđen na kaznu zatvora od 10 mjeseci, preinačenu u uvjetnu kaznu od dvije godine u slučaju da ne počini isto ili slično kazneno djelo, sada već bivši bračni par ponovo je izazvao pozornost javnosti.

Podsjetimo, župana, svoga supruga Mara Tomašević tužila je 2016. godine, nakon što ju je pretukao, više to nije htjela trpjeti i zatražila je pomoć.

- Ne bi o tome više govorila, obećala sam to i svojoj djeci. Inače mučno mi je kada se svega toga sjetim, pa i 35 godina našeg zajedničkog života u kojemu sam više noći proplakala nego li bila sretna. Kazna je neprimjerena zbog svega onoga što mi je učinio, ali moglo je biti i gore, moga je proći i bez kazne. Za svoj se život više nisam bojala, a to je jedino što mi je još mogao uzeti - rekla je Mara Tomašević, dodajući da je njen život krenuo u drugom smjeru, vjeruje boljem nego što ga je imala.

- Rastali smo se i sada je svatko krenuo svojim putem. To što su mi neki htjeli nametnuti osjećaj krivnje, kao da sam sve pokrenula zbog ljubomore nije točno. Poniženje i batine su glavni razlog. Ako je već želio imati mlađu, mogao mi je predložiti da se razvedemo, a ne od mene tražiti da mu budem supruga i ispunjavam njegove želje, dok će on biti s drugom - kaže Mara.

"Znaš kakav sam ja kad popijem. Ja sam bećar... ja tebi ne želim tebi zlo, a to što ponekad dobiješ neku šamarčinu, pa šta je to! To nije strašno, to je normalno", navodno joj je tim riječima pljuske pravdao njen suprug, koji je cijelo vrijeme govorio da to nije istina.

Alojzije Tomašević, mada mu je bilo nuđeno, nikada nije htio govoriti pred medijima. S druge strane njegova supruga Mara u borbi za pravdom i zaštitom pisala je mnogima, obratila se HDZ-u, bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović čak i samom premijeru Andreju Plenkoviću. No strahovala je hoće li uspjeti.

- On je meni rekao, u početku, da je HDZ mašinerija koja gazi sve pred sobom, tko im stane na put. U jednom sam trenutku mislila da nema ništa od toga i da neću ništa postići - svojedobno je rekla Mara Tomašević, priznajući da se cijelo vrijeme nosila s vlastitim strahovima, ali i osudom dijela javnosti, bez obzira na to što je u ovom slučaju ona žrtva. Zbog svega je čak u jednom trenutku i povukla prijavu.

- S muževe strane sestre i još neka malo dalja rodbina rekli su zašto sam to napravila, da sam mu uništila karijeru, što ja hoću, da sam mogla živjeti kao kraljica - ispričala je.

Objava pravomoćne presude vratila joj je, kaže, sve one tamne misli.

- Ne bih ništa komentirala. Za mene je to završena priča, a građani neka sami iz svega što se dogodilo prosude i procijene - rekla nam je Mara Tomašević