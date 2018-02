'Ispričat ću se ako u Zagrebu vidim natpis 'Mi nismo ustaše''

Srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin izjavio je u petak kako bi bio zadovoljan ako bi se pokazalo da je pogriješio u ocjeni da će predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatskoj "na prosvjedima dočekati ustaše", potvrđujući time da to i dalje očekuje.

"Mi ovaj put nismo pokrenuli polemiku, teške riječi nisu došle od nas, već smo odgovorili na ono na što se mora odgovoriti", rekao je Vulin u povodu niza reagiranja na njegovu jučerašnju ocjenu da "ustaštvo i ustaše nikad nisu izišli iz politike i javnog života Hrvatske" te da očekuje da će Vučića tijekom posjeta Zagrebu "ustaše dočekati na trgovima".

Vulin je danas novinarima rekao kako su "prošla vremena isprika" i poručio da se Srbija nema za šta ispričavati, već da to trebaju učiniti drugi.

Srbijanski ministar obrane je izjavio kako će mu biti "ogromno zadovoljstvo ako je pogriješio kada je rekao da su ti koji će čekati predsjednika Vučića na najavljenim prosvjedima u Hrvatskoj ustaše".

Vulin je nastavio s ironičnim ocjenama kako će se na prosvjedima mogućno pojaviti i poruke isprike.

"Možda će ponijeti transparent na kome će pisati nešto loše o ustaškom režimu, možda ćemo vidjeti neki transparent na kojem će pisati 'Stidimo se NDH', 'Oprostite za Jasenovac', 'Žao nam je za stotine tisuća ubijenih Srba'", citiraju beogradski mediji današnje Vulinove izjave.

Srbijanski ministar obrane poručio je kako će se "odmah ispričati" ako vidi barem jedan transparent na kojem će pisati "Mi nismo ustaše".

Vulin tvrdi kako je prije tri godine pitao umirovljenog hrvatskog generala Antu Gotovinu "da li je ustaša", te da on "tri godine nije smogao snage da reći da nije ili da jeste".

'Predsjednik Srbije dolazi u misiju mira'

Komentirajući ozračje prije poziva s Pantovčaka da srbijanski šef države posjeti Zagreb, Vulin je rekao kako je "Vučić prihvatio poziv bez ikakvog uvjetovanja", te da ništa nije tražio, niti bilo kome prijetio", šaljući poruku da dolazi u Zagreb "u dobroj vjeri" da pomogne poboljšanju odnosa dviju država, ali su iz Hrvatske stigla reagiranja kojima se posjet uvjetuje isprikama "da nije vrijeme za posjet", te da "traže isprike".

"Na to se mora reagirati, mora se reći da predsjednik Srbije odlazi u misiju mira, a oni ga dočekuju uvredama i prijetnjama", rekao je Vulin.

'Destruktivan signal'

Na jučerašnje ocjene srbijanskog ministra obrane kako očekuje kako će Vučića u Zagrebu dočekati ustaše na trgovima i pokušati doći do njega, promptno su reagirali hrvatski dužnosnici poručivši da je to "veoma destruktivan signal" koji može pokvariti sve napore koji su dosad učinjeni da bi do srpsko-hrvatskog susreta na vrhu uopće i došlo

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković rekao je kako bi trebao reagirati i sam srbijanski šef države s obzirom da je Vulin njegov "blizak suradnik", te da bi "morao reći svojim suradnicima da paze što govore".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u službenom posjetu Hrvatskoj 12. i 13. veljače na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a od razgovora državnih izaslanstava očekuje se da potaknu rješavanje brojnih otvorenih pitanja među dvijema državama, među kojima pitanja nestalih, ostvarivanja prava nacionalnih zajednica Srba i Hrvata u obje zemlje, pitanja granice, imovine i mirovina.