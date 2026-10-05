Obavijesti

News

Komentari 0
Bura zbog 650 tona otpada

Istarski SDP opleo po premijeru zbog spaljivanja otpada: 'Našao je Istru kao rupu za smeće'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Istarski SDP opleo po premijeru zbog spaljivanja otpada: 'Našao je Istru kao rupu za smeće'
1
Zagreb: Andrej Plenković primio predsjednika Vlade Savezne pokrajine Bavarske Markusa Sodera | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predstavnici istarskog SDP-a izrazili su svoje nezadovoljstvo Vladinom odlukom o spaljivanju otpada u cementari Holcim, ističući kako je premijer Plenković ignorirao glas građana i lokalnih vlasti.

Predstavnici istarskog SDP-a razgovarali su u Koromačnu s prosvjednicima ispred cementare Holcim, te izrazili negodovanje zbog Vladine odluke o spaljivanju otpada s lokacije PPK Velebit u cementari, istaknuvši da je premijer "očito našao Istru kao rupu u koju će bacati smeće".

"Premijer Andrej Plenković i ministrica Marija Vučković pokazali su apsolutno nepoštovanje prema legitimnim predstavnicima izabranim u Županijsku skupštinu. Rekli su jedno veliko ne svim političkim opcijama koji sjede u Županijskoj skupštini, rekli su ne građanskim inicijativama, prosvjedu u Raši, te su rekli ne ljudima koji su primorani izaći na ulice i stati pred kamione", rekla je SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović u ponedjeljak navečer u Koromačnu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjave Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora VIDEO
Izjave Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

Upitala se što građani mogu očekivati od institucija, od pravosuđa, državnog inspektorata, od DORH-a, a ponajviše od premijera, kad je preko noći donio odluku da se 650 tona otpada spali u Holcimu i Nexeu u Našicama i da se jednostavno ogluši.

Ona je naglasila kako Istra u državni proračun uplaćuje više nego što joj se vraća kroz zdravstvo, socijalu, obrazovanje i druge sustave. 

"Mi samo tražimo da premijer pristojno odgovori na zahtjeve građana. Ako već neće staviti odluku izvan snage, neka to javno kaže", poručila je Radolović u izjavi za novinare.

OTPAD U GOSPIĆU Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada
Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada

Ustvrdivši kako javnost više nema nikakvo povjerenje ni u struku niti u studiju utjecaja na okoliš, SDP-ova saborska zastupnica Marija Blažina pozvala je tvornicu da uspostavi dijalog s građanima koji, kako je rekla " više ne vjeruju nikome - ni Vladi, niti regionalnoj upravi, ni županu, niti lokalnoj upravi".

"Jednostavno, nepovjerenje građana je sada usmjereno prema gotovo svim razinama vlasti", poručila je Blažina.

HOROR U DALMACIJI Susjedi žene koju je u Zadru ubio unuk (24): On nije smio biti na slobodi, jako je opasan!
Susjedi žene koju je u Zadru ubio unuk (24): On nije smio biti na slobodi, jako je opasan!

Član županijske radne skupine za praćenje kvalitete zraka u Koromačnu, potpredsjednik županijske Skupštine Zoran Karlić rekao je da se SDP od početka protivio dovoženju otpada iz Gospića, s lokacije PPK Velebit. 

"Ono za što smo se kao SDP zalagali od prvoga dana jest da kažemo ne otpadu iz Gospića. Takav zaključak donesen je i na županijskoj Skupštini. Stoga članovi radne skupine i dalje traže podatke o sastavu otpada prije nego što on stigne u Koromačno i bude spaljen", istaknuo je Karlić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!
RAZOTKRIVAMO TAJNU MREŽU

Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!

Posao skupljanja žira od Hrvatskih šuma vrijedan tri milijuna eura dobile dvije male tvrtke koje se nikada prije tim nisu bavile. Direktno su povezane sa Zijadom Pezerovićem kojem se sudi za utaju poreza
STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'
POLICIJA NA TERENU

STRAVA U ZADRU Mladić (24) nožem je ubio svoju baku! Susjedi: 'Znamo da je opasan...'

Zasad nije poznato što je prethodilo napadu niti okolnosti u kojima se ubojstvo dogodilo...
Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje
POZNATI I SIMPTOMI

Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje

Roditelji čija su djeca primila obustavljeno BCG cjepivo trebaju biti oprezni i pratiti moguće simptome, dok HZJZ naglašava da nije potrebno provoditi preventivne preglede bez simptoma.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026