Istarski SDP opleo po premijeru zbog spaljivanja otpada: 'Našao je Istru kao rupu za smeće'

Predstavnici istarskog SDP-a razgovarali su u Koromačnu s prosvjednicima ispred cementare Holcim, te izrazili negodovanje zbog Vladine odluke o spaljivanju otpada s lokacije PPK Velebit u cementari, istaknuvši da je premijer "očito našao Istru kao rupu u koju će bacati smeće".

"Premijer Andrej Plenković i ministrica Marija Vučković pokazali su apsolutno nepoštovanje prema legitimnim predstavnicima izabranim u Županijsku skupštinu. Rekli su jedno veliko ne svim političkim opcijama koji sjede u Županijskoj skupštini, rekli su ne građanskim inicijativama, prosvjedu u Raši, te su rekli ne ljudima koji su primorani izaći na ulice i stati pred kamione", rekla je SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović u ponedjeljak navečer u Koromačnu.

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Upitala se što građani mogu očekivati od institucija, od pravosuđa, državnog inspektorata, od DORH-a, a ponajviše od premijera, kad je preko noći donio odluku da se 650 tona otpada spali u Holcimu i Nexeu u Našicama i da se jednostavno ogluši.

Ona je naglasila kako Istra u državni proračun uplaćuje više nego što joj se vraća kroz zdravstvo, socijalu, obrazovanje i druge sustave.

"Mi samo tražimo da premijer pristojno odgovori na zahtjeve građana. Ako već neće staviti odluku izvan snage, neka to javno kaže", poručila je Radolović u izjavi za novinare.

Ustvrdivši kako javnost više nema nikakvo povjerenje ni u struku niti u studiju utjecaja na okoliš, SDP-ova saborska zastupnica Marija Blažina pozvala je tvornicu da uspostavi dijalog s građanima koji, kako je rekla " više ne vjeruju nikome - ni Vladi, niti regionalnoj upravi, ni županu, niti lokalnoj upravi".

"Jednostavno, nepovjerenje građana je sada usmjereno prema gotovo svim razinama vlasti", poručila je Blažina.

Član županijske radne skupine za praćenje kvalitete zraka u Koromačnu, potpredsjednik županijske Skupštine Zoran Karlić rekao je da se SDP od početka protivio dovoženju otpada iz Gospića, s lokacije PPK Velebit.

"Ono za što smo se kao SDP zalagali od prvoga dana jest da kažemo ne otpadu iz Gospića. Takav zaključak donesen je i na županijskoj Skupštini. Stoga članovi radne skupine i dalje traže podatke o sastavu otpada prije nego što on stigne u Koromačno i bude spaljen", istaknuo je Karlić.