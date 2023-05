'Isti sam dan dobio srce i jetru. Liječnici su mi dali novi život'

Doktori su mi na početku govorili: ‘Ako ništa drugo ne uspije, uvijek nam ostaje transplantacija’. Bilo mi je prerano uopće razmišljati o tome. Ali eto, upravo se to dogodilo, sad sam zahvalan što imam priliku biti s obitelji i ljudima koje volim, priča nam Ogi Šutić, prva osoba u Hrvatskoj kojoj su liječnici napravili kombiniranu transplantaciju jetre i srca istovremeno, s organima istog donora.

Veliki je to uspjeh za djelatnike KBC-a Rebro, a Ogi je, zahvaljujući njima, pobijedio vrlo rijetku bolest, amiloidnu transtiretinsku kardiomiopatiju, od koje boluje još 10 ljudi u Hrvatskoj. Bolest je to koja uzrokuje taloženje proteina amiloida u organima, a proizvodi ga jetra.

- Krajem 2019. godine počeo sam osjećati umor i manjak kondicije. Kada je bolest dijagnosticirana, vrijeme mi je stalo. Tad sam imao 45 godina. Doživio sam šok, osjećao sam se kao da ovo nije moj život. Nisam vjerovao da mi se to događa - prisjeća se Ogi.

- U jednu ruku misliš bit će sve dobro, medicina napreduje, izliječit ću se. Onda dobiješ i druge, negativne misli - govori nam Ogi.

Međutim, kada je trebao krenuti s liječenjem, svijetom je zavladao covid.

- Odjednom mi se vrijeme ubrzalo dok sam čekao plan liječenja, vrijeme je počelo užasno brzo teći, gubio sam ga - priča nam Ogi.

Uskoro se situacija s koronavirusom smirila, pa je liječenje počelo. Budući da se radi o dosta rijetkoj, stoga i neistraženoj bolesti, liječnici nemaju mnogo iskustva. Ogi je dobio lijekove koji su na tržištu bili prilično kratko, a uz to je uzimao i neke eksperimentalne lijekove.

- Nadali smo se da će lijekovi zaustaviti napredak bolesti, ali to se nije dogodilo. Ipak, bolest je usporila, što nam je dalo vremena. Međutim, srce je slabilo pa sam 2022. godine stavljen na hitnu listu za transplantaciju - govori nam Ogi.

Od kad su ga stavili na listu, morao je biti u bolnici.

- Kod transplantacije nikad ne znaš koliko ćeš čekati. Nažalost se nekome mora dogoditi tragedija da bi netko dobio drugu šansu za život. To je tužno, ali pokušavam ne razmišljati na taj način - iskreno će Ogi.

- Bilo mi se zaista teško odlučiti se na transplantaciju. Ja sam imao dvojbi oko toga kojim putem krenuti u liječenju, izabrati transplantaciju ili se odlučiti na to da ostatak života provedem s obitelji i prijateljima najbolje što mogu. Međutim, supruga mi je rekla da sam dužan djeci pokušati učiniti ono što mogu i boriti se - govori Ogi.

I odlučio se boriti. Za novu šansu

- Jedne noći, nakon četiri mjeseca čekanja, bio je 4. siječnja, doktor je ušao u sobu, upalio svjetlo, probudio me i upitao jesam li spreman. Ja sam mislio da je jutro, da me budi za doručak i čudio sam se kako je već vrijeme za doručak, a ja još nisam naspavan. Rekao sam mu pa dobro, ako baš moram. On se na to iznenadio, rekao mi je kako to mislim ako baš moram, pa ovo smo čekali cijelo vrijeme. Tad sam shvatio o čemu priča - prisjeća se Ogi.

Iako je bilo tek 1 sat poslije ponoći, nazvao je suprugu i krenuo s pripremama za transplantaciju. Operacija je trajala 15 sati, a kao kombinirana transplantacija srca i jetre bila je prva takva u Hrvatskoj, a treća u Europi. Prvo su mu presadili srce, potom jetru. Zbog specifičnosti organa, operacija se odvila u dvije faze, organi su stigli odvojeno, helikopterom iz Njemačke.

- Ogroman je broj ljudi koji je uključen u proces, pa sam razmišljao o tome koliko oni ulažu truda da se sve odvije na najbolji mogući način, stvarno sam osjećao da i ja moram dati najbolje od sebe da cijela operacija uspije - govori nam Ogi.

- Hvala KBC Rebro i kardiologiji, neizmjerno sam im zahvalan za potporu cijelo vrijeme, činili su sve što mogu kako bi mi pomogli - ističe Ogi.

Operacija je bila uspješna, ali je tjedan dana nakon operacije došlo do komplikacija, dogodilo se akutno odbacivanje jetre, ali liječnici su to uspješno zaustavili.

- Nakon operacije u bolnici sam bio još mjesec dana. Bio mi je šok sama najava otpuštanja iz bolnice jer sam bio unutra pet mjeseci. Nisam bio siguran da ću moći funkcionirati vani. Ali tim iz Rebra mi je i tu dao potporu, prolazili smo u bolnici ono što sam smatrao da bi mi moglo stvarati poteškoće kad dođem kući - priča nam Ogi.

A onda je, kad je izlazio, bio uvjeren da on to može. I uspio je.

- Ima trenutaka kad se osjećaš teško i misliš da nećeš moći izdržati, ali onda svane novi dan i znaš da ćeš učiniti sve da opet pokušaš napraviti ono što jučer nije išlo. Sada, četiri mjeseca nakon operacije, oporavak ide dobro, a stvari pomalo sjedaju na svoje mjesto - sretan je Ogi.

