Mi smo dosad zabilježili oko 240.000 oboljelih od COVID-19. To je oko šest posto populacije. U kontaktu s virusom bilo je 25 posto ljudi, pokazuje studija. To je oko milijun ljudi u Hrvatskoj.

Rekao je to jučer ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak koji je predstavio serološku studiju, tj. istraživanje koliko ljudi u Hrvatskoj ima antitijela na korona virus. U studiji su razdijelili ispitanike u dvije grupe, one iz prvog vala epidemije i one iz drugog vala. Iz prvog vala su testirali 1088 ispitanika, a samo je 24 ljudi imalo antitijela, što je tek 2,2 posto. Iz drugog vala su testirali 1436 ispitanika, a njih 360 imalo je antitijela, što je 25,1 posto. Capak je istaknuo kako je među ispitanicima koji su bili u doticaju s korona virusom, tj. imaju antitijela najviše mladih između 20 i 29 godina.

- Njih je 28,9 posto. Dobar je udio pozitivnih i među djecom, 19,2 posto. Imamo ravnomjernu raspodjelu među svim dobnim skupinama, najmanje ljudi koji imaju antitijela je onih koji su stariji od 70 godina i mlađi od 10 - rekao je Capak te dodao da su ovi podaci reprezentativni i da se mogu primjenjivati na čitavu populaciju. Iako su podaci da četvrtina Hrvatske ima antitijela dobri, još se čekaju neutralizacijski testovi koji pokazuju imaju li ljudi s antitijelima zaista i imunitet. Prema preliminarnim podacima, Capak ističe da je oko 75 posto ljudi s antitijelima imuno na COVID.

- Sasvim je sigurno da tih 75 posto imaju imunitet koji ih štiti od bolesti i da imunitet uništava virus. Za ovih drugih 25 posto mi zapravo ne znamo kako oni reagiraju na susret s virusom jer postoje i drugi tipovi imuniteta - objasnio je Capak. Time rečeno, ako antitijela u Hrvatskoj ima milijun ljudi, njih 75 posto, što je 750.000 ljudi, sasvim sigurno ima imunitet. To bi Hrvatskoj moglo pomoći barem malo u usporavanju epidemije koja opet ubrzava.

Jučer su zabilježena 823 nova slučaja zaraze, a preminulo je 12 ljudi. Porastao je i udio pozitivnih testova među testiranima, koji je jučer iznosio 13,8 posto. Nažalost, raste i broj aktivnih slučajeva zaraze.

- U odnosu na prvih pet dana prošlog tjedna imamo povećanje zaraženih od 26 posto - rekao je Capak.