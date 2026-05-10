DETALJI KAOSA NA MAKSIMIRU

Istražuju misterij zapaljenog transparenta. Stručnjak: 'Ovdje je bilo očitih propusta policije'

Piše Emirat Asipi,
Torcida zapalila veliki transparent Bad Blue Boysima | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ukupno je privedeno 60 navijača, među njima 37 domaćih i 23 gostujuća. Najviše ih je završilo u policiji zbog posjedovanja pirotehnike

Prije, tijekom i nakon utakmice pronađeno je ukupno 215 komada pirotehničkih sredstava. Već tijekom protueksplozijskog pregleda stadiona, prije početka utakmice, pronašli smo 88 komada pirotehnike, objavila je zagrebačka policija detalje osiguranja utakmice visokog rizika koja se igrala u petak između Dinama i Hajduka. 

Ukupno je privedeno 60 navijača, među njima 37 domaćih i 23 gostujuća. Najviše ih je završilo u policiji zbog posjedovanja pirotehnike, dok su ostali privedeni zbog alkohola, zabranjenih predmeta i narušavanja javnog reda i mira.

Posebno dramatično bilo je nedugo nakon početka utakmice kada se na sjevernoj tribini zapalio veliki transparent. Požar su gasili vatrogasci, a policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila kako je došlo do zapaljenja.

Policija je tijekom cijelog osiguranja snimala stadion, prilazne pravce i navijače, a upravo će se te snimke koristiti u istrazi vezanoj uz korištenje pirotehnike i moguće prekršaje.

Incident je bio i nakon utakmice. Tijekom pratnje gostujućih navijača prema Lučkom policija je u Heinzelovoj ulici spriječila mogući sukob navijača Dinama i Hajduka. Kako navode, na vrijeme su uočili grupu ljudi koja je krenula prema koloni gostujućih navijača pa su intervenirali i nad nekoliko osoba uporabili sredstva prisile.

Unatoč svemu, policija ističe kako je osiguranje utakmice prošlo bez većih izgreda te da su 89 automobila, 52 kombija i jedan autobus s gostujućim navijačima sigurno ispraćeni s područja Zagreba.

Sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila smatra da je bilo propusta.

- Napravljen je propust, bilo u zaštitarskom ili policijskom dijelu. Upaljač nije teško unijeti na stadion, ali ovakve stvari mogu pridonijeti kaosu zbog požara jer ljudi mogu početi trčati i bježati. Policija sve snima pa će vidjeti što je bilo - rekao je Cvrtila.

