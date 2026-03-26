Italija jača suradnju s Alžirom

Rim se okreće dugoročnim dogovorima nakon očekivanog zastoja LNG-a iz Katara, Alžir već pokriva oko 30 posto potreba

Italija nastoji osigurati stabilniju opskrbu plinom jačanjem energetske suradnje s Alžirom nakon očekivanog višegodišnjeg zastoja u isporukama LNG-a iz Katara, signalizirajući pojačanu nabavu na dulji rok. Tijekom službenog posjeta Alžiru, talijanska premijerka Giorgia Meloni sastala se s predsjednikom Abdelmadjidom Tebbouneeom. Na konferenciji za novinare najavili su jačanje energetske suradnje, uključujući zajedničke projekte za vađenje plina iz škriljca i istraživanja na moru. Partnerstvo se temelji na suradnji energetskih kompanija Eni i Sonatrach, istaknula je Meloni, a novi bi projekti trebali povećati talijansku nabavu plina iz Alžira na dulji rok.

Predsjednik Tebboune naglasio je da je Alžir spreman ispuniti obveze prema Italiji, posebno u uvjetima izazova na globalnim tržištima nafte i plina, i potvrditi ulogu pouzdanog energetskog partnera.

NAPAD NA JUŽNI PARS Italija već počela tražiti zamjenu za katarski ukapljeni plin
Alžir već sada pokriva oko 30 posto talijanske potrošnje plina, ponajviše putem podmorskog plinovoda TransMed, no stručnjaci upozoravaju da je već dosegnuo puni kapacitet. Preostale isporuke stižu u Italiju u ukapljenom obliku.

Talijanska energetska grupa Eni izvijestila je da zasada dobiva plin iz Alžira prema uvjetima iz dugoročnog ugovora. Eni posluje u Alžiru od 1981. godine i u 2024. proizveo je 137 tisuća ekvivalenta barela nafte dnevno, stoji na internetskoj stranici kompanije.

U srpnju prošle godine Eni je sa Sonatrachom potpisao sporazum o istraživanju ugljikovodika u bazenu Berkine, uz ukupnu vrijednost ulaganja od 1,35 milijardi dolara.  

SKUPI ENERGENTI Cijene plina u Europi probile plafon. Sukob na Bliskom istoku se pretvara u energetski rat
Stručnjaci u razgovoru za novinsku agenciju AFP kažu da Alžir ima kapaciteta za veće isporuke LNG-a, ali ne dovoljno da u potpunosti nadomjesti isporuke LNG-a iz Katara.

Talijanska podružnica francuske energetske tvrtke EDF Edison sklopila je s QatarEnergyjem dugoročni ugovor koji predviđa isporuku 6,4 milijarde prostornih metara plina Italiji, što je gotovo 10 posto njezine godišnje potrošnje.

ZAPRIJETIO ODMAZDOM IRANU Trump: 'Izrael je napao plinsko polje u Iranu. Ni Katar ni SAD nije znao. VIŠE NEĆE NAPADATI'
Alžir je pak ključan dobavljač i za druge članice EU, uključujući Španjolsku, ali proizvodi otprilike upola manje ukapljenog plina nego Katar, što ograničava mogućnosti povećanja opskrbe Italije LNG-om u kraćem roku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!
IZ MINUTE U MINUTU

Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!

Stigla je velika promjena vremena. ​Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu

