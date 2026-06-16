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SIGURNOSNE PRIJETNJE

Italija šalje protuzračni sustav u Tursku u sklopu NATO obrane

Piše HINA,
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Italija šalje protuzračni sustav u Tursku u sklopu NATO obrane
Foto: Stoyan Nenov

Sustav SAMP-T bit će raspoređen u središnjoj Turskoj, dok NATO jača protuzračnu obranu nakon niza regionalnih sigurnosnih prijetnji.

Italija će rasporediti sustav protuzračne obrane u središnjoj Turskoj kao dio NATO-ova obrambenog plana, objavilo je u utorak tursko ministarstvo obrane. „Kao dio NATO-ova Stalnog obrambenog plana, a s ciljem jačanja protuzračne obrane Saveza, talijanski sustav protuzračne obrane SAMP-T bit će raspoređen u 3. zapovjedništvu glavne borbene baze u Konyi“, navodi se u priopćenju ministarstva. SAMP-T je mobilni raketni sustav zemlja-zrak razvijen u francusko-talijanskom partnerstvu, a djeluje protiv borbenih zrakoplova, dronova, krstarećih raketa i nekih balističkih raketa. NATO-ove snage, među kojima i talijanske i turske, od ožujka su oborile četiri balističke rakete ispaljene iz Irana prema turskom teritoriju, zbog čega Savez raspoređuje i novu bateriju raketnog sustava Patriot u zračnoj bazi Incirlik na jugu Turske.

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Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte obećao je Turskoj tijekom posjeta Ankari u travnju da će NATO učiniti „ono što je potrebno za obranu“ svojih članica.

Turska bi trebala biti domaćin samita NATO-a 7. i 8. srpnja.

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