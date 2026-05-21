Izrael pustio aktiviste s flotile: Bit će deportirani u Tursku

Aktivisti propalestinske flotile za Pojas Gaze pritvoreni u Izraelu, kojima se izrugivao izraelski krajnje desni ministar policije, pušteni su u četvrtak iz zatvora i bit će tijekom dana deportirani u Tursku, rekli su dužnosnici. Aktivisti su uhićeni u luci na jugu Izraela nakon što je izraelska mornarica presrela njihovu flotilu u međunarodnim vodama. Postupanje policajaca prema njima pod vodstvom ministra Itamara Ben-Gvira izazvalo je međunarodno zgražanje i ukor premijera Benjamina Netanyahua. Ben-Gvir i barem još jedna ministrica u Netanyahuovoj vladi, šefica sektora prometa Miri Regev, objavili su videosnimke u stilu političke kampanje na kojima posjećuju luku i oštro kude prosvjednike, u cilju privlačenja pozornosti uoči mogućih prijevremenih izbora u Izraelu.

Organizatori flotile ističu kako im je cilj probiti izraelsku blokadu Pojasa Gaze dostavom humanitarne pomoći, za koju humanitarne organizacije kažu da je i dalje nema dovoljno usprkos prekidu vatre između Izraela i Hamasa koji je postignut uz posredovanje SAD-a, a koji je na snazi od listopada 2025. godine i uključuje jamstva za povećanje pomoći.

Flotila je krenula iz južne Turske ovoga tjedna, a presretnuta je u srijedu. Prethodne flotile, uključujući onu na kojoj je bila švedska aktivistica Greta Thunberg, Izrael je također presreo, a sudionici su kasnije deportirani.

U priopćenju izraelske organizacije za ljudska prava Adalah navodi se da je oko 430 aktivista pušteno iz zatvora na jugu Izraela te da će biti deportirani preko zračne luke Ramon u blizini Eilata na Crvenom moru.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da njegova zemlja organizira izvanredne letove koji će u Tursku prevesti turske državljane, kao i aktiviste iz trećih zemalja, među ostalima iz Španjolske, Južne Koreje i Irske.

"Nastavit ćemo braniti prava naših građana i ispunjavati svoju humanitarnu odgovornost prema civilima u Pojasu Gaze", rekao je Fidan.

Španjolski ministar vanjskih poslova izjavio je da su njihovi diplomati u Izraelu obaviješteni da će 44 španjolska člana flotile otputovati iz Izraela u 15 sati po lokalnom vremenu.

Na Ben-Gvirovu videu vidi se kako policajci tjeraju aktivisticu na tlo nakon što je uzvikivala "Sloboda, sloboda Palestini". Snimka također prikazuje desetke pritvorenih aktivista kako kleče u redovima s rukama vezanim plastičnim vezicama iza leđa, na prostoru koji izgleda kao otvoreni dio izraelske luke. U pozadini se vide vojnici naoružani dugim cijevima kako patroliraju područjem s vojnoga broda.

"Pogledajte ih sada. Vidite kako sada izgledaju, niti su heroji niti išta", govori Ben-Gvir na snimci dok prolazi pored aktivista noseći veliku izraelsku zastavu.

Objavljujući vlastiti video iz luke Ashdod, šefica prometa Miri Regev, članica Netanyahuove političke stranke, rekla je: "Ovo je ono što treba učiniti podupirateljima terora koji su došli probiti opsadu Gaze."

Netanyahu, koji vodi najdesniju vladu u povijesti Izraela, izjavio je da Ben-Gvirovo ponašanje nije "u skladu s vrijednostima i normama Izraela". Veleposlanik SAD-a u Izraelu Mike Huckabee rekao je da je on "izdao dostojanstvo svoje nacije".

Pritvaranje i izrugivanje aktivistima naveli su Francusku, Kanadu, Španjolsku, Portugal i Nizozemsku da pozovu najviše izraelske diplomate u svojim zemljama na razgovor.

Kanada i Španjolska nalaze se među zemljama koje su uvele sankcije Ben-Gviru i krajnje desnom ministru financija Bezalelu Smotrichu, uz optužbe da su poticali na nasilje protiv Palestinaca.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot izjavio je da, što god tko mislio o flotili, "prema našim sunarodnjacima koji u njoj sudjeluju mora se postupati s poštovanjem i moraju biti pušteni što je prije moguće".