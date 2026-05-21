Izrael pustio aktiviste s flotile: Bit će deportirani u Tursku

Nakon pritvaranja više stotina sudionika flotile za Gazu, aktivisti će biti deportirani iz Izraela, dok su snimke izraelskih ministara izazvale oštre međunarodne reakcije

Aktivisti propalestinske flotile za Pojas Gaze pritvoreni u Izraelu, kojima se izrugivao izraelski krajnje desni ministar policije, pušteni su u četvrtak iz zatvora i bit će tijekom dana deportirani u Tursku, rekli su dužnosnici. Aktivisti su uhićeni u luci na jugu Izraela nakon što je izraelska mornarica presrela njihovu flotilu u međunarodnim vodama. Postupanje policajaca prema njima pod vodstvom ministra Itamara Ben-Gvira izazvalo je međunarodno zgražanje i ukor premijera Benjamina Netanyahua. Ben-Gvir i barem još jedna ministrica u Netanyahuovoj vladi, šefica sektora prometa Miri Regev, objavili su videosnimke u stilu političke kampanje na kojima posjećuju luku i oštro kude prosvjednike, u cilju privlačenja pozornosti uoči mogućih prijevremenih izbora u Izraelu.

EU dužnosnici osudili izraelskog ministra zbog ponižavanja i maltretiranja aktivista s flotile

Organizatori flotile ističu kako im je cilj probiti izraelsku blokadu Pojasa Gaze dostavom humanitarne pomoći, za koju humanitarne organizacije kažu da je i dalje nema dovoljno usprkos prekidu vatre između Izraela i Hamasa koji je postignut uz posredovanje SAD-a, a koji je na snazi od listopada 2025. godine i uključuje jamstva za povećanje pomoći.

Flotila je krenula iz južne Turske ovoga tjedna, a presretnuta je u srijedu. Prethodne flotile, uključujući onu na kojoj je bila švedska aktivistica Greta Thunberg, Izrael je također presreo, a sudionici su kasnije deportirani.

U priopćenju izraelske organizacije za ljudska prava Adalah navodi se da je oko 430 aktivista pušteno iz zatvora na jugu Izraela te da će biti deportirani preko zračne luke Ramon u blizini Eilata na Crvenom moru.

VIDEO Izraelski ministar tjerao aktiviste da kleče i ponižavao ih

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da njegova zemlja organizira izvanredne letove koji će u Tursku prevesti turske državljane, kao i aktiviste iz trećih zemalja, među ostalima iz Španjolske, Južne Koreje i Irske.

"Nastavit ćemo braniti prava naših građana i ispunjavati svoju humanitarnu odgovornost prema civilima u Pojasu Gaze", rekao je Fidan.

Španjolski ministar vanjskih poslova izjavio je da su njihovi diplomati u Izraelu obaviješteni da će 44 španjolska člana flotile otputovati iz Izraela u 15 sati po lokalnom vremenu.

Izrael napao flotilu u kojoj se nalazi hrvatska kapetanica: Ona je trenutno na sigurnom

Na Ben-Gvirovu videu vidi se kako policajci tjeraju aktivisticu na tlo nakon što je uzvikivala "Sloboda, sloboda Palestini". Snimka također prikazuje desetke pritvorenih aktivista kako kleče u redovima s rukama vezanim plastičnim vezicama iza leđa, na prostoru koji izgleda kao otvoreni dio izraelske luke. U pozadini se vide vojnici naoružani dugim cijevima kako patroliraju područjem s vojnoga broda.

"Pogledajte ih sada. Vidite kako sada izgledaju, niti su heroji niti išta", govori Ben-Gvir na snimci dok prolazi pored aktivista noseći veliku izraelsku zastavu.

Objavljujući vlastiti video iz luke Ashdod, šefica prometa Miri Regev, članica Netanyahuove političke stranke, rekla je: "Ovo je ono što treba učiniti podupirateljima terora koji su došli probiti opsadu Gaze."

Prema Gazi krenula nova flotila

Netanyahu, koji vodi najdesniju vladu u povijesti Izraela, izjavio je da Ben-Gvirovo ponašanje nije "u skladu s vrijednostima i normama Izraela". Veleposlanik SAD-a u Izraelu Mike Huckabee rekao je da je on "izdao dostojanstvo svoje nacije".

Pritvaranje i izrugivanje aktivistima naveli su Francusku, Kanadu, Španjolsku, Portugal i Nizozemsku da pozovu najviše izraelske diplomate u svojim zemljama na razgovor.

Kanada i Španjolska nalaze se među zemljama koje su uvele sankcije Ben-Gviru i krajnje desnom ministru financija Bezalelu Smotrichu, uz optužbe da su poticali na nasilje protiv Palestinaca.

Nova flotila za Gazu, hrvatska aktivistica na čelu broda: 'Želimo ukazati na genocid...'

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot izjavio je da, što god tko mislio o flotili, "prema našim sunarodnjacima koji u njoj sudjeluju mora se postupati s poštovanjem i moraju biti pušteni što je prije moguće".

