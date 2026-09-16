Italija ukida porez na vozila za 14,5 milijuna automobila i motocikala, izjavila je u srijedu premijerka Giorgia Meloni, a stručnjaci procjenjuju da će taj potez već opterećenu državnu blagajnu stajati više od dvije milijarde eura.

Odluka je uslijedila u trenutku kada vlada traži načine kojima će povećati potporu uoči nacionalnih izbora iduće godine. Konzervativna koalicija premijerke Meloni u anketama zaostaje za strankama lijevog centra i suočava se s pritiskom nove krajnje desne stranke Nacionalne budućnosti koju vodi Roberto Vannacci i koja postupno stječe sve veću podršku.

- Vlada danas ukida jedan od poreza koji Talijani najviše mrze - rekla je Meloni u priopćenju koje je objavio njezin ured. Ova će se pogodnost odnositi na sve motocikle i više od 70 posto malih i srednjih automobila, no građani će je moći iskoristiti za samo jedno vozilo, stoji u priopćenju ureda vlade.

Nacrt uredbe, u koji je Reuters imao uvid prije sjednice vlade pokazuje da bi se izuzeće primjenjivalo samo jednu godinu, od 1. siječnja do 31. prosinca 2027., uz trošak od 2,36 milijardi eura.

Nije još uvijek jasno odakle će Meloni namaknuti sredstva za financiranje te inicijative.

Prema najnovijem proračunskom planu, koji bi se trebao ažurirati u sljedećih nekoliko tjedana očekuje se da će talijanski javni dug ove godine dosegnuti vrhunac od gotovo 139 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pa će tako Italija zamijeniti Grčku na mjestu najzaduženije zemlje eurozone.

Koalicijske stranke pozdravile su tu mjeru kao dio vladina programa smanjenja poreza, dok su je kritičari odbacili kao pokušaj skretanja pozornosti s rasta cijena goriva.

- To je kao liječenje upale pluća pastilom za grlo - rekao je Rossano Sasso, bliski suradnik Roberta Vannaccija.

Cijene goriva širom Italije mjesecima rastu zbog američkog rata protiv Irana koji remeti opskrbu u cijelom svijetu, prisiljavajući vladu da dosad izdvoji 2,8 milijardi eura za financiranje smanjenja trošarina.