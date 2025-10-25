Ivan Anušić: Sigurnost nema cijenu, ulaganja nisu trošak

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić poručio je u petak u Osijeku, na otvaranju Međunarodne paneuropske konferencije “Europa – svjetska predvodnica mira", kako sigurnost nema cijenu, odbacivši nagađanja da su ulaganja u sigurnost trošak i bacanje novca. Konferencija u organizaciji Hrvatske paneuropske unije (HPU) i Međunarodne paneuropske unije (MPU), koja je okupila više od 80 sudionika, otvorena je u petak u Osijeku, a traje do 26. listopada.

Anušić je istaknuo kako je sigurnost danas tema broj jedan danas u svijetu jer nam je rat u Ukrajini svima otvorio oči i potpuno preokrenuo politiku Europe koja je bila nespremna za to što se dogodilo.

Dosad je sigurnost bila nešto što se podrazumijevalo, a sada ju je cijeli svijet stavio na prvo mjesto, naglasio je, dodavši da se sigurnost ne može izgraditi preko noći.

Odbacio je nagađanja da su ulaganja u sigurnost trošak i bacanje novaca, ocijenivši kako već sada u obrambenoj industriji broj zaposlenih raste. Naglasio je da je to visokodohodovna i visokoprofitabilna gospodarska grana, koja može ojačati domaću ekonomiju.

Bez sigurnosti nema gospodarstva, niti demokracije, kazao je. Sigurnost je temelj cijele zajednice i države, a danas sigurnost nije samo pitanje hoće li biti rata i li ne, već se nameće i pitanje kibernetičke sigurnosti i nezakonitih migracija koje su preplavile Europu, te u velikom dijelu Europe onemogućuju život kakav Europa ima stoljećima, uz kršćanske i demokratske vrijednosti, ocijenio je Anušić.

Smatra kako nam predstoji "vrijeme velikih izazova, u kojem se Europa na svjetskoj i globalnoj razini mora pozicionirati kao lider, netko bez koga se ne može, a ne netko koga će se držati sa strane".

Predsjednik HPU I MPU Pavo Barišić upozorio je kako se svijet danas suočava s najvećim brojem oružanih sukoba nakon Drugog svjetskog rata te da je ovo vrijeme velike odgovornosti za sve one koji se skrbe za sigurnost društva.

Upravo je europsko ujedinjenje donijelo najdulje razdoblje mira u povijesti našega kontinenta i zato Paneuropski pokret poziva Europsku uniju da to postignuće ne čuva samo za sebe, već da ga globalno promiče. Europa je izgrađena mirotvorno i zato ima odgovornost djelovati kao globalna snaga mira, istaknuo je Barišić.

Posebna savjetnica ministra vanjskih poslova RH Vanda Babić Galić ocijenila je kako Europa danas ponovno stoji pred velikim pitanjima, jer je suočena s ratom na svome tlu, krizama sigurnosti, identiteta i povjerenja.

Smatra kako smo se u Europi možda previše oslonili na činjenicu da mir postoji, a mir nije statično stanje, već proces koji se obnavlja svakog dana.

Europa danas treba nadu i novu inspiraciju, trebaju nam avangardne ideje, koje će probuditi novu vjeru u europski projekt te proizvesti nove politike i lidere. Trebaju nam novi mladi Europljani koji će vjerovati da Europa nije dovršen projekt, već proces u kojem treba stalno stvarati, kazala je Babić-Galić.

U sklopu skupa održana je i panel-rasprava o Europi kao svjetskoj predvodnici mira, a zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler ocijenio je kako nema dileme da je Europa gospodarska velesila jer je s 450 milijuna stanovnika veća od SAD-a te gospodarski puno potentnija u odnosu na Rusiju, ali i da još uvijek ima puno toga što može biti učinkovitije.

Smatra da će u budućnosti više trebati doći do izražaja politike koje pokazuju samopoštovanje prema tome što Europa jest i njenim temeljima te da će biti potrebno malo više hrabrosti i oslanjanja na vlastite snage i potencijale, uz još veće jedinstvo među državama članicama.

Skup se u subotu nastavlja u Vinkovcima, kada će se, uz ostalo, održati rasprave o paneuropskom pogledu na Europu kao svjetsku predvodnicu mira te Europskoj uniji kao svjetskoj mirotvornoj sili.

Konferencija okuplja predstavnike paneuropskih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Kosova, Njemačke, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Švedske i Ukrajine.