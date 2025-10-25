Obavijesti

News

Komentari 0
MINISTAR OBRANE

Ivan Anušić: Sigurnost nema cijenu, ulaganja nisu trošak

Piše hina,
Čitanje članka: 2 min
Ivan Anušić: Sigurnost nema cijenu, ulaganja nisu trošak
Zagreb: Ivan Anušić i Arsen Bauk o obaveznom vojnom osposobljavanju | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Dosad je sigurnost bila nešto što se podrazumijevalo, a sada ju je cijeli svijet stavio na prvo mjesto, naglasio je, dodavši da se sigurnost ne može izgraditi preko noći

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić poručio je u petak u Osijeku, na otvaranju Međunarodne paneuropske konferencije “Europa – svjetska predvodnica mira", kako sigurnost nema cijenu,  odbacivši nagađanja da su ulaganja u sigurnost trošak i bacanje novca. Konferencija u organizaciji Hrvatske paneuropske unije (HPU) i Međunarodne paneuropske unije (MPU), koja je okupila više od 80 sudionika, otvorena je u petak u Osijeku, a traje do 26. listopada.

Anušić je istaknuo kako je sigurnost danas tema broj jedan danas u svijetu jer nam je rat u Ukrajini svima otvorio oči i potpuno preokrenuo politiku Europe koja je bila nespremna za to što se dogodilo.

Dosad je sigurnost bila nešto što se podrazumijevalo, a sada ju je cijeli svijet stavio na prvo mjesto, naglasio je, dodavši da se sigurnost ne može izgraditi preko noći.

ODBACIO KRITIKE Anušić: Na vojnu obuku se neće nikoga prisiljavati ako to ne želi
Anušić: Na vojnu obuku se neće nikoga prisiljavati ako to ne želi

Odbacio je nagađanja da su ulaganja u sigurnost trošak i bacanje novaca, ocijenivši kako već sada u obrambenoj industriji broj zaposlenih raste. Naglasio je da je to  visokodohodovna i visokoprofitabilna gospodarska grana, koja može ojačati domaću ekonomiju. 

Bez sigurnosti nema gospodarstva, niti demokracije, kazao je. Sigurnost je temelj cijele zajednice i države, a danas sigurnost nije samo pitanje hoće li biti rata i li ne, već se nameće i pitanje kibernetičke sigurnosti i nezakonitih migracija koje su preplavile Europu, te u velikom dijelu Europe onemogućuju život kakav Europa ima stoljećima, uz kršćanske i demokratske vrijednosti, ocijenio je Anušić.

Smatra kako nam predstoji "vrijeme velikih izazova, u kojem se Europa na svjetskoj  i globalnoj razini mora pozicionirati kao lider, netko bez koga se ne može, a ne netko koga će se držati sa strane".

Predsjednik HPU I MPU Pavo Barišić upozorio je kako se svijet danas suočava s najvećim brojem oružanih sukoba nakon Drugog  svjetskog rata te da je ovo vrijeme velike odgovornosti za sve one koji se skrbe za sigurnost društva. 

'DLAKAVA' POLITIČKA SCENA FOTO Pustili smo političarima brade! Tu su Plenković, Anušić, Milanović... a 'zarastao' je i Bulj
FOTO Pustili smo političarima brade! Tu su Plenković, Anušić, Milanović... a 'zarastao' je i Bulj

Upravo je europsko ujedinjenje donijelo najdulje razdoblje mira u povijesti našega kontinenta i zato Paneuropski pokret poziva Europsku uniju da to postignuće ne čuva samo za sebe, već da ga globalno promiče. Europa je izgrađena mirotvorno i zato ima odgovornost djelovati kao globalna snaga mira, istaknuo je Barišić.

Posebna savjetnica ministra vanjskih poslova RH Vanda Babić Galić ocijenila je kako  Europa danas ponovno stoji pred velikim pitanjima, jer je suočena s ratom na svome tlu, krizama sigurnosti, identiteta i povjerenja.

Smatra kako smo se u Europi možda previše oslonili na činjenicu da mir postoji, a mir nije statično stanje, već proces koji se obnavlja svakog dana. 

Europa danas treba nadu i novu inspiraciju, trebaju nam avangardne ideje, koje će probuditi novu vjeru u europski projekt te proizvesti nove politike i lidere. Trebaju nam novi mladi Europljani koji će vjerovati da Europa nije dovršen projekt, već proces u kojem treba stalno stvarati, kazala je Babić-Galić.

U sklopu skupa održana je i panel-rasprava o Europi kao svjetskoj predvodnici mira, a zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler ocijenio je kako nema dileme da je Europa gospodarska velesila jer je s 450 milijuna stanovnika veća od SAD-a te gospodarski puno potentnija u odnosu na Rusiju, ali i da još uvijek ima puno toga što može biti učinkovitije. 

Smatra da će u budućnosti više trebati doći do izražaja politike koje pokazuju samopoštovanje prema tome što Europa jest i njenim temeljima te da će biti potrebno malo više hrabrosti i oslanjanja na vlastite snage i potencijale, uz još veće jedinstvo među državama članicama.

Skup se u subotu nastavlja u Vinkovcima, kada će se, uz ostalo, održati rasprave o paneuropskom pogledu na Europu kao svjetsku predvodnicu mira te Europskoj uniji kao svjetskoj mirotvornoj sili.

Konferencija okuplja predstavnike paneuropskih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Kosova, Njemačke, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Švedske i Ukrajine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke
NEVJEROJATNO

Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke

Žestoka tuča u petak je iza 13.30 sati pogodila zagrebačko područje i u samo nekoliko minuta zabijelila grad. - Odjednom se smračilo i počelo padati. Trajalo je par minuta - rekao nam je jedan čitatelj, a drugi je dodao da je prije samo dva sata na balkonu bio u kratkim rukavima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025