Ivan Rakocija imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu gospodarstva

Na zatvorenome dijelu sjednice Vlade RH u petak, Ivan Rakocija imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu gospodarstva, priopćeno je večeras iz Vladine Službe za odnose s javnošću. Vlada je donijela još niz kadrovskih odluka.

Nadzornom odboru INA–e d.d. predloženo je imenovanje Hrvoja Šimovića, Hrvoja Milića i Marina Zovka članovima Uprave INA-e, do provedbe natječaja za imenovanje članova Uprave, na razdoblje od najduže šest mjeseci, dodaje se u priopćenju.

Predloženo je i razrješenje dijela dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Nele Kušanić, Marija Reljanovića, dr. Nikice Barića te dr. Davora Marijana, zbog isteka mandata s danom 7. listopada 2025. Predloženo je i imenovanje dijela članova Upravnog vijeća, Nele Kušanić, Marija Reljanovića, dr. Nikice Barića i dr. Davora Marijana. Oba prijedloga upućena su u Hrvatski sabor na donošenje.

Razriješena je dosadašnja članica Statističkog savjeta RH Ivana Šuman, a novom članicom imenovana je Martina Levačić, kao predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

Davor Božinović imenovan je predsjednikom, Vladimir Bilek zamjenikom predsjednika, a Armin Hodžić, Robert Jankovics, Dragana Jeckov, Veljko Kajtazi, Milorad Pupovac, Furio Radin, Anja Šimpraga, Nina Obuljen Koržinek, Branko Bačić, Marin Piletić, Nataša Mikuš Žigman, Tonči Glavina, Marija Vučković, Irena Hrstić, Radovan Fuchs, Alen Tahiri, Dražena Vrselja, Dario Tišov, Margareta Mađerić, Kristina Bilić, Josip Pavić, Tanja Radić Lakoš, Tomislav Dulibić, Iva Ivanković i Klaudija Kregar Orešković članovima Povjerenstva za praćenje provedbe Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. – 2028.

Također predloženo je Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. izbor Bariše Kusića, Mirjane Čagalj i Ante Parata za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Državnim službenicima u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Valentini Buljubašić i Hrvoju Ćosiću, ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za pravne poslove u obnovi te ravnatelja Uprave za financije, javnu nabavu i imovinu oduzetu u kaznenim postupcima, s danom 4. listopada 2025., do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci.

Nadalje predlaže se Nadzornom odboru društva Narodne novine d.d. imenovanje Alena Gereka predsjednikom Uprave toga društva, do imenovanje predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. izbor Snježane Lončar, Lidije Soldo Stanarević i Jadranke Leško za članice Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predloženo je imenovanje Darjana Budimira za direktora toga društva, do imenovanja direktora društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Utvrđen odgovor Hrvatske na žalbu u predmetu pred Sudom Europske unije

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice Vlade RH utvrđen je odgovor Republike Hrvatske na žalbu u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom EU, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.

Utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET - Internal Market and Industry), 29. rujna te Vijeće za konkurentnost - istraživanje (COMPET – Research), 30. rujna.

S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se ona prethodno ne objavljuju, izvijestila je Vladina Služba za odnose s javnošću.