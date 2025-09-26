Vladajući i lijeva oporba podijeljeni oko Palestine

Vladajući i oporbeni zastupnici, poglavito ljevice, podijelili su se u petak u pogledu priznanja Palestine - dok Možemo i SDP pozivaju na priznanje Palestine ističući da se tamo događa genocid, vladajući od Vlade traže da "procijeni trenutak" za donošenje takve odluke.

„Neki od nas znaju da Palestinci imaju pravo na svoju državu i da naši građani žele da priznamo Palestinu, priznajmo Palestinu“, pozvala je Jelena Miloš (Možemo).

„Stop terorizmu i sloboda utamničenima“, uzvratio joj je Hrvoje Zekanović (HDS).

Andro Krstlović Opara (HDZ) dodao je da je priznanje jedne države politički akt, a ne „populizam, galama i traženja emotivnih trenutaka“. Treba biti racionalan i voditi računa o procedurama, a ovo što radite je pritisak za hrvatsku javnost", spočitnuo je Možemo.

Raspravljajući o zaključcima koje su vezano za Palestinu predložili klubovi vladajućih stranaka i Možemo, Miloš je rekla da je pred zastupnicima danas odluka „hoće li Hrvatska stati uz one koji šute pred genocidom ili uz one koji dižu glas za mir i za pravdu“.

Miloš (Možemo): Već dvije godine gledate gladnu djecu, milijune raseljenih

Svi znate što se događa u Gazi, svi već dvije godine gledate gladnu djecu, milijune raseljenih, spaljenu zemlju, unatoč tome, neki od vas će reći da nije došlo vrijeme da Hrvatska prizna Palestinu, iako je to učinilo više od 150 zemalja, argumentirala je zastupnica.

Krstulović Opara joj je uzvratio da su su klubovi saborske većine predložili zaključak kojim od Vlade traže "pravi trenutak" za priznaje palestinske države, te podsjetio da je Vlada izdvojila više od četiri milijuna eura humanitarne pomoći za Gazu.

Moramo se držati načela, Hrvatska je bila priznata kad je imala legitimne granice, referendum, odluku parlamenta, Palestina to nema, ali imamo terorističku organizaciju Hamas koja je ubila 1. 200 ljudi, rekao je zastupnik.

Sandra Benčić (Možemo) rekla je da je njena stranka "prva osudila Hamasov napad", ali i da nikada neće u realnom vremenu gledati prijenos genocida na televiziji, šutjeti o tome i davati zaključke o ničemu, kao što radi saborska većina.

I Mihael Jakšić (SDP) slaže se da Hamas treba nestati, a taoci biti oslobođeni. Podsjetio je da je Hrvatska priznata uslijed srpske agresije, te primijetio da se čitanjem zaključka koji su predložili klubovi većine stječe dojam velikog značaja hrvatske vanjske politike. „Možeš zaključiti da se samo čeka da u područje Gaze sleti ministar Grlić Radman i da će se sve riješiti“, ironizirao je i naglasio da se u Palestini događa genocid, zvjerstvo i nečovječnost.

Mrak Taritaš vladajućima: Jasno recite da ne želite priznati Palestinu

Anaka Mrak Taritaš (Glas) vladajuće je pozvala da "jasno kažu" da ne žele priznati Palestinu. „Neka iz vaših redova to kaže i zastupnik koji je Musliman“, izjavila je.

„Zar bi jedino Muslimani trebali brinuti o palestinskoj djeci? Zar Palestina nije univerzalno ljudsko pitanje?“, upitao ju je Armin Hodžić (zastupnik bošnjačke manjine) i dodao: „Ako bi se samo muslimani trebali brinuti, onda je svijet u ozbiljnom problemu“.

Nikada nećemo priznati terorističku, islamističku organizaciju Hamas, poručio je Marin Miletić (Most), navodeći da je Izrael Hrvatsku priznao 1992., a Palestina nikad.

Njegov stranački kolega Miro Bulj pak smatra da su Hamas i cionisti „jedno te isto“ i poziva na priznanje Palestine.

Sabor: Neka Vlada "procijeni trenutak" za priznanje

Nakon žestoke rasprave, Hrvatski sabor prihvatio je zaključak klubova saborske većine kojom poziva Vladu da, prateći međunarodne mirovne napore i inicijative, "procijeni trenutak" za donošenje odluke o priznanju palestinske države, kao dijela sveobuhvatnih napora za postizanje mira i dvodržavnog rješenja.

Zaključkom koji je Sabor prihvatio ističe se i da će Hrvatska nastaviti podržavati sve napore koji vode prema prekidu vatre, omogućavanju humanitarne pomoći te pronalaženju trajnog i održivog političkog rješenja dugogodišnjeg izraelsko-palestinskog sukoba, koji se temelji na načelu dviju država – Izraela i Palestine – koje žive u miru, sigurnosti, međusobnom i međunarodnom priznanju.

Svoje zaključke predložio je i klub Možemo, no oni nisu dobili dovoljno glasova, za njih je glasovalo 44, odnosno 46 zastupnika.

Klub Možemo tražio je da Sabor obveže Vladu da u roku od 15 dana pripremi Odluku o priznavanju države Palestine. Također je tražio da se Vladu obveže da u roku 15 dana suspendira sve postojeće dozvole za izvoz oružja Izraelu koje se koristi na području Gaze, te da suspendira izdavanje novih dozvola za izvoz oružja Izarelu, kao i dozvole za transfer oružja toj državi preko Hrvatske.

Možemo je tražio i da Vladini predstavnici u Vijeću EU jasno podrže suspenziju Sporazuma o pridruživanju EU i Izraela zbog kršenja članka 2. Sporazuma koji nalaže da odnosi EU i Izraela moraju biti utemeljeni na poštivanju ljudskih prava.

O tim zaključcima Sabor je glasovao u okviru glasovanja o Izvješću premijera Andreja Plenkovića o izvanrednom i redovnom sastanku Europskog vijeća koji su održani 6. ožujka i 20. ožujka ove godine, koje je dobilo potporu većine zastupnika.

