Ivanu je pored kuće pao turski avion: 'Bila je buktinja, nisam mogao prići. Bio je pravi kaos'

Čuo sam snažan udarac, bio sam u automobilu. Kad sam se približio, vidio sam da avion gori, sve je bilo u plamenu, još pod dojmom prepričava nam Ivan. Živi nedaleko od mjesta gdje je u četvrtak poslijepodne pao turski zrakoplov Airtractor AT802. Buktinja je gutala letjelicu koja je bila desetak metara od ceste u mjestu Krivi Put, desetak kilometara od Senja. Ivan je pokušao prići, ali nije bilo spasa. Pilot je preminuo.

- Gorjelo je sve. Nisam odmah ni skužio da je to avion. Odmah sam zvao policiju i maknuo se da ne smetam. Nisam mogao vjerovati da se to zbiva sto metara od moje kuće - rekao nam je.

Avion oznake Orman 25, kojim je upravljao turski pilot Hasan Bahar (45), srušio se malo prije 17 sati. Mještani koji žive na proplancima i u zaselcima Krivog Puta kažu da su vremenski uvjeti bili katastrofalni.

- Nisi vidio prst pred okom. Magla, kiša, sve se spojilo u jednu sivu zavjesu. Ne znam tko im je uopće dozvolio da lete po takvom vremenu, vidjelo se da je loše - opisuje jedan od mještana, koji je i dalje u šoku.

Prema zasad dostupnim informacijama, dva turska Airtractora trebala su letjeti prema Zagrebu na redovno tehničko održavanje. Dan ranije sletjeli su u Zračnu luku Rijeka na Krku, zbog lošeg vremena, a u četvrtak su ponovno pokušali krenuti. U 16.38 poletjeli su prema Zagrebu, no zbog guste magle morali su se vratiti. Negdje u tom povratku nešto je pošlo strašno po zlu.

Jedan od aviona nestao je s radara, odmah je pokrenuta potraga za njim. Policija, vatrogasci, Civilne zaštita...

Sve službe izašle su na teren, a samo nekoliko minuta kasnije županijski Centar 112 primio je dojavu građana kako se iz šume vidi požar. Turski mediji odmah su prenijeli vijest o pogibiji pilota. Hasan Bahar nije bio neiskusan čovjek u kabini. Naprotiv, godinama je sudjelovao u gašenju šumskih požara diljem Turske.

- Hasan Bahar već godinama aktivno sudjeluje u šumskim požarima, posebno u Mu Alli, a pokazao je veliku posvećenost u borbi protiv plamena. Bahar, koji je ovog ljeta morao prisilno sletjeti zrakoplovom zbog velikog požara u Mukyli, stekao je zahvalnost za hrabrost i hladnokrvnost na nebu - naveo je jedan njegov prijatelj na društvenim mrežama.

Ispred Hasanove obiteljske kuće u ulici Firin u četvrti Merkez u Istanbulu postavljen je šator za primanje sućuti, dok rodbina, prijatelji, susjedi i brojni građani dolaze izraziti podršku ožalošćenima. Na zgradu i ulicu postavljene su turske zastave, a na mjestu se nalaze i policijske te zdravstvene službe.

Brat poginulog pilota, Tolga Bahar, kazao je kako je Hasan bio hrabar i požrtvovan čovjek.

- Posljednji put smo razgovarali prije dva dana. Zvao sam ga da dođe za vikend. Rekao je: ‘Ako se zadatak ne produži do subote, doći ću, možda se produži’. Nažalost, nije stigao - rekao je potreseni brat, prenose turski mediji.

Tolga je otkrio i da je njegov brat već ranije doživio ozbiljan kvar u letu.

- Prije tri mjeseca motor mu je stao, ali tad je uspio spustiti avion na jedno polje. Sad još ne znamo detalje... Ovaj put, nažalost, nije mu bilo spasa - rekao je kroz suze.

Jutro nakon tragedije cijeli je Krivi Put bio okružen policijskim trakama. Mjestu nesreće nitko osim istražitelja nije mogao prići. Put koji vodi prema zaselku Nikolić, inače pust i tih, pretvorio se u scene iz filmova. Na teren je stigla i ekipa iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

- Agencija provodi takozvanu sigurnosnu istragu. To je istraga koja ima za cilj utvrditi nekakve dublje uzroke zbog kojih je došlo do neke nesreće i dati preporuke, naravno, ako ima prostora za njih, kojima je svrha da se na isti način u budućnosti ne događaju takve nesreće. Crne kutije nisu obavezne za ovu kategoriju zrakoplova, tako da je nema. Crna kutija olakšala bi posao - rekao je Danko Petrin.

Zapovjednik JVP-a Senj, Miljenko Katalinić, opisao je potresne prizore koji su ih zatekli kad su došli na teren.

- Po dolasku smo vidjeli kako avion gori. Dečki su ga ugasili, a nakon toga su pronašli tijelo pilota koji je poginuo. Motor je izletio iz zrakoplova, dijelovi su bili razbacani uokolo. Prednji dio potpuno je izgorio - rekao nam je.

Dodao je i kako je kiša koja je padala spriječila daljnje širenje požara u šumi.

Jedan od mještana koje smo zatekli rekao nam je da je ovakve scene gledao samo na televiziji.

- I onda se dogodi ovdje, baš ovdje, gdje se jedva išta događa - rekao nam je.

Mještani su i dan nakon tragedije vidno uznemireni.

- Strašno je bilo. Nije se moglo voziti, magla je bila nevjerojatna. I onda čuješ da je čovjek poginuo, užas. Mi nismo čuli udarac jer je nesreća bila u šumi, ali vidjeli smo kako policija i vatrogasci jure prema gore - govori stariji muškarac iz sela.

Tursko ministarstvo kratko je priopćilo da vjeruju kako je uzrok nesreće loše vrijeme.

No kako istraga bude napredovala, tek treba utvrditi što se točno dogodilo u tih nekoliko minuta leta. Tehnički tim iz Turske već je na putu prema Hrvatskoj. Oni bi, potvrđeno nam je, trebali sudjelovati u očevidu. Tursko veleposlanstvo zahvalilo je Hrvatskoj na brzoj reakciji i izrazilo sućut zbog gubitka pilota, koji je, kako kažu, bio jedan od njihovih najposvećenijih.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo nam je da je Turska nekoliko dana ranije zatražila dopuštenje za prelete svojih zrakoplova i da je sve bilo odobreno. Avioni su trebali doći u Zrakoplovno-tehnički centar na bojenje, još jedan od koraka prije povratka u operativnu službu.