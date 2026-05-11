Ivica Blažičko: Dobio sam keš kao što su ga dobivali svi ostali

Novinar i poduzetnik Ivan Blažičko, čije se ime nalazilo na 'Pavlekovoj listi' za isplatu koju je imao glasnogovornik Hrvatskog skijaškog saveza Nenad Eror kad je zaustavljen na granici sa 120.000 eura, komentirao je veliku aferu za Index u razgovoru s novinarkom Anom Raić. Blažičko je potvrdio kako je ispitan u USKOK-u, ali kako o detaljima svjedočenja ne smije govoriti. Tvrdi i kako osim honorara za utrku na Sljemenu nikakav drugi novac nije dobio od skijaškog saveza...

- Postoje svjedoci koji mogu potvrditi da sam Pavleku rekao da ću Sljeme odraditi bez honorara, jer mi novac nije bio potreban. Htio sam to raditi iz svog gušta. A zašto su baš mene angažirali? Pa vjerojatno zbog činjenice da postoji vrlo malo komentatora u Hrvatskoj koji mogu komentirati Sljeme, zabavljati publiku i to odrađivati na hrvatskom i još četiri strana jezika - kazao je Blažičko za Index.

Potvrdio je kako je novac dobio u gotovini.

- Dobio sam keš kao što su dobivali skijaši, serviseri i svi ostali. Od zadnjeg Sljemena do dana današnjega niti sam trebao dobiti, niti sam dobio, niti sam na bilo koji način, bilo kada od Pavleka dobio bilo kakav novac. Ja sam novac dobio za posao koji sam napravio na Sljemenu i nikada ništa drugo. Nikada ništa drugo. To je početak i kraj - kazao je Blažičko.

Potvrdio je i kako je surađivao s Hrvatskim olimpijskim odborom

- Riječ je o jednom televizijskom događaju godišnje. To je taj veliki dan Hrvatskog olimpijskog odbora. Od kad sam u mirovini četiri puta sam rekao ljudima u Hrvatskom olimpijskom odboru da uzmu nekog mlađeg. No uvijek bih dobio isti odgovor – ti i Mila (Mila Horvat op.a.) to radite apsolutno najbolje. Vjerujem da bi jako puno ljudi iz raznih sportova potvrdilo da smo doista najbolji voditeljski par kada je u pitanju sportski event”, kaže i dodaje da za to postoji ugovor i račun.

