Misterij Pavlekove crne knjižice. Stručnjak: 'Očito nije očekivao da će mu oduzeti sve te stvari'

Izgleda kao da čovjek ili nije očekivao da će biti uhićen, odnosno da mu ti predmeti mogu biti oduzeti, ili da ga nije briga za to, rekao je za Dnevnik Nove TV stručnjak za telekomunikacije Đuro Lubura komentirajući opsežnu digitalnu forenziku koja očekuje istražitelje u predmetu Vedrana Pavleka. Prije njega u zemlju su stigli njegovi elektronički uređaji i osobni dokumenti, uključujući šest mobitela, brojna računala, tvrde diskove i čak 25 bankovnih kartica, od kojih je dio zaštićen šiframa.

- Pretraživat će forenzičari koji će svaki od tih predmeta pomno proučiti i onda će se analizirati sve ono što je relevantno za kazneni postupak - rekao je stručnjak, dodajući kako će taj posao odraditi policija jer posjeduje sva potrebna znanja.

Stručnjak je istaknuo i kako proces ne može biti gotov preko noći.

- To su ogromne količine podataka, trajat će dosta vremena, ne treba očekivati da će se dogoditi u nekoliko dana, više u nekoliko mjeseci - kaže.

Objasnio je i da nakon izvlačenja podataka slijedi analiza kako bi se utvrdilo što može poslužiti kao dokaz u ovom ili nekim budućim postupcima protiv drugih osoba. Iako šifriranje (kriptiranje) digitalnih podataka može znatno otežati istragu, istražitelji imaju načine da zaobiđu te prepreke. Čak i ako su podaci izbrisani, policija ih često može vratiti, kaže, a iako se zaštite na iPhone i Android uređajima razlikuju, policija ih "u većini slučajeva može pročitati". Naglasio je da je trajno brisanje podataka tehnički moguće, ali vrlo teško izvedivo na ispravan način.

Također, istražiteljima će biti zanimljivo i 25 bankovnih kartica. Pomoću njih se može utvrditi gdje je Pavlek bio, koliko je trošio, pa čak i s kim je bio na ručku uz pomoć nadzornih kamera.

- Sama činjenica da je toliko predmeta pronađeno govori mi o tome da gospodin Pavlek nije baš računao da bi se ovo moglo tako brzo dogoditi - govori stručnjak. Komentirao je i misterioznu crnu knjižicu sa šifrom.

- Neće to nikoga spriječiti da pročita ono što je unutra, ali je svakako simbolična stvar koja šalje poruku da je unutra nešto što je vrijedno štititi, a onda znači da je nešto što je istražiteljima vrijedno pročitati - zaključio je stručnjak.