Repovi dočeka razdora: Zbog dočeka stiže 14 komunalnih prijava, ali i ocjena ustavnosti

Nakon dočeka brončanih rukometaša, koji je organizirala Vlada bez suglasnosti Grada Zagreba, a na kojem je, prema želji igrača, nastupio Marko Perković Thompson, imamo podijeljeno društvo, pravnike i političare. I dok dio stručnjaka navodi kako je Vlada prekršila Ustav i zakon, drugi to odbacuju.

Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić naveo je kako su, gledajući u političkom smislu, najveći dobitnici zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i premijer Andrej Plenković, koji su za sebe napravili politički dobre poteze, ne mareći za cijenu koju plaća hrvatsko društvo, ali dobitnik je i Thompson, dok su svi ostali na gubitku, a to uključuje SDP, desnicu, rukometaše, sport i građane.

- Ako je postojala jedna točka o kojoj je vladalo zajedništvo, to su bili uspjesi naših sportaša. Prošle godine isti savez, isti ljudi na dočeku, isti 'upitan glazbenik' i nikome ništa nije bilo sporno. Ove godine to je postala točka podjela u Hrvatskoj - kazao je Trogrlić.

Naveo je kako broj ljudi koji je stigao na Trg pokazuje želju građana da dočekaju rukometaše i proslave njihovu medalju. Prema njegovu mišljenju, Tomašević, ali i Plenković, možda izgledaju hrabro, snažno i odlučno, ali odluke su donijeli iz straha, odnosno tvrdi da nisu imali hrabrosti donositi ispravne odluke, koje bi pomirile ljude i išle na korist društva.

- Koliko god da je Tomaševićeva odluka bila pogrešna i štetna, to ne znači da Plenkovićeva nije bila pogrešna i opasnija, ne zbog ideologije nego zbog kršenja Ustava i zakona, i to od onih koji to ne bi smjeli. Kao demokracija osuđeni smo na institucije i one moraju početi govoriti, posebno Ustavni sud. Tomašević nije morao tjerati mak na konac, imao je prostor prepustiti organizaciju Vladi i dati suglasnost, ali nije htio, a i Plenković nije morao preskakati lokalnu samoupravu - kazao je Trogrlić.

O tome je li riječ o kršenju Ustava i zakona, mišljena su također podijeljena. Vedran Đulabić, redovni profesor na Katedri za upravnu znanost zagrebačkog Pravnog fakulteta, smatra da jest, a ustavni stručnjak Mato Palić da nije.

- Vrlo jednostavno i vrlo jasno. Ako se izolirano gledaju samo zakonski članci koji su navedeni u uvodu ovog upravnog akta Vlade, koji se zove Zaključak, a to su dva zakonska članka, članak 31. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske i, drugo, članak 4. stavak 3. Zakona o javnom okupljanju, to nije pravni temelj na temelju kojeg je Vlada mogla postupiti ovako kao što je postupila. To će vam svaki pravnik koji je završio pravni fakultet s nekom pristojnijom ocjenom reći - rekao je odvjetnik i pravni stručnjak Veljko Miljević za N1.

Koje su odluke ustavne i zakonite, o tome su meritorni odlučiti sudovi, a do tada je sve u sferi tumačenja. Podsjetimo, Grad Zagreb objavio je plan i program dočeka, koji je bio usuglašen s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS), a u koji nije bila uključena Vlada. Budući da Tomašević nije udovoljio želji igrača da na dočeku nastupi Thompson, HRS je objavio da dočeka neće biti. Tomašević se pozvao na odluku zagrebačke skupštine o zabrani korištenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad. Riječ o političkom zaključku vladajuće većine koji se bavi korištenjem prostora kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove te uvodi određena pravila u skladu s Ustavom. Nakon povratka rukometaša u Zagreb objavljeno je kako organizaciju dočeka, u skladu sa željom igrača, preuzima Vlada, a Grad Zagreb objavio je da za zauzimanje svake javne površine treba suglasnost gradske vlasti, koju Vlada nije tražila niti im je dana.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će na sljedećoj sjednici gradske skupštine izglasati zahtjev za ocjenom ustavnosti Vladina zaključka o preuzimanju organizacije dočeka. Pozvao je i gradonačelnike drugih gradova da razmisle o tome jer se, navodi, to sutra može dogoditi njima. SDP-ov predsjednik skupštine već se obratio Ustavnom sudu.

- Istjerajmo to do kraja. Ako ovaj presedan može proći, onda Vlada može raditi što hoće. Ne obvezuje ju više ni Ustav ni zakoni koje je donio Sabor, a koje je Vlada dužna provoditi - poručio je Tomašević.

Uvjeren je da je Vlada svjesno pogazila Ustav i Zakon o komunalnom gospodarstvu, a spinovima je nazvao Vladino pozivanje na Zakon o vladi i Zakon o javnom okupljanju.

- Svatko tko je organizirao bilo što ikad u javnom prostoru zna da, kad nešto postavljate na javnu površinu, morate tražiti dozvolu jedinice lokalne samouprave, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, i to nema veze sa Zakonom o javnom okupljanju, kad se mora tražiti dozvola policije - rekao je.

Tomašević je dodao da je organizator napravio barem desetak komunalnih prekršaja, točnije njih 14 (za postavljanje štandova), a zbog toga će biti podnesene prijave. Također, rekao je i kako će organizatoru, tj. Vladi, ispostaviti i račun za čišćenje trga nakon dočeka. Inače, komunalno redarstvo za takve prekršaje naplaćuje kazne od 600 do 1300 eura.

Tomašević je potvrdio i da se čuo s premijerom i upozorio ga na kršenje zakona, no on je nastavio po svom. Znao je, kaže, da se na dočeku neće pjevati "Bojna Čavoglave" jer Vlada stoji iza toga. Ustvrdio je da HDZ kontrolira Thompsona i koristi ga za rušenje gradske vlasti. Postavilo se pitanje bi li Thompson mogao pjevati na Trgu da se s njim prije dogovorilo da ne pjeva "Čavoglave", na što je gradonačelnik odgovorio da to ne bi bilo moguće jer Thompson nakon koncerta u Areni u prosincu i uzvikivanja ustaškog pozdrava ima zabranu nastupa na javnim površinama za koje dozvolu daje Grad.

- Cijela koalicija oduševljena je dočekom rukometaša. Protekao je u najboljem redu i ogroman broj ljudi na Trgu potvrdio je da je Vlada napravila potez koji je jedini bio moguć, odgovoran i očekivan, a to je da spoji uspjeh rukometaša s osjećajima naroda - rekao je Plenković nakon sastanka s partnerima.

Upitan je li Vlada utjecala na repertoar pjevača, odgovorio je kako ne zna zašto oni to misle te da je možda problem paranoja.

- Ekipa iz Možemo! promašila je ceo fudbal - kazao je.