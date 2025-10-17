Ivošević optužio Šutu da je oštetio proračun za pola mil. €

Splitski vijećnik Bojan Ivošević (Centar) optužio je u petak gradonačelnika Tomislava Šutu da je oštetio gradski proračun za pola milijuna eura izbjegavajući potpisati ugovore o iznajmljivanju poslovnih prostora ponuđačima na natječaju koji je objavila bivša gradska vlast.

"Šuta u protekla četiri mjeseca, koliko je na gradonačelničkoj dužnosti, nije želio potpisati ugovore o iznajmljivanju poslovnih prostora ponuđačima na natječaju po modelu licitacije koji smo mi proveli potkraj mandata i koji bi donijeli višestruko veći priliv novca u gradski proračun nego ranije, i tako nanio štetu proračunu od pola milijuna eura," rekao je Ivošević na konferenciji za novinare.

Ivošević, koji je u proteklom mandatu bio zamjenik gradonačelnika, ustvrdio je kako je sredinom rujna iz gradske uprave svim poduzetnicima čije su ponude izabrane na natječaju poslan dopis kojim im se predlaže da odustanu od natječaja jer Grad Split još o tome nije donio odluku.

Smatra da je Šuta natjerao gradske službenike da poduzetnicima upute takav dopis jer je povezan s 15 postojećih korisnika poslovnih prostora koji nisu pobijedili na natječaju, a plaćaju višestruko manju najamninu no što bi plaćali novi korisnici.

Odgovarajući na novinarska pitanja ponovno je odbacio Šutine optužbe da je s njegovog korisničkog računa izuzeto 660 gradskih dokumenta.

"Nije bilo nikakvog izuzimanja dokumenata niti hakiranja, a svaki od 31 gradskog vijećnika ima pravo uvida u gradsku dokumentaciju," rekao je Ivošević.