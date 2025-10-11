Obavijesti

News

Komentari 4
POTRES U GRADSKOJ UPRAVI

Skandal u Splitu: Gradonačelnik Šuta optužio Ivoševića za krađu podataka, postavio i kamere?!

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Skandal u Splitu: Gradonačelnik Šuta optužio Ivoševića za krađu podataka, postavio i kamere?!
1
Foto: PIXSELL/

Sadašnji splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je ozbiljno optužio bivšeg dogradonačelnika Ivoševića za provalu u sustav. On sve opovrgava

Nevjerojatan skandal potresa splitsku gradsku upravu. Najprije su objavili da je netko provalio u njihov informatički sustav i nezakonito preuzeo dokumente te osobne podatke građana, a zatim je HDZ-ov novi gradonačelnik Tomislav Šuta za to optužio bivšeg zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića. Šuta je izjavio kako su otkrili da je s adrese b.ivosevic preuzeto čak 660 dokumenata gradske uprave, među kojima i oni koji sadrže štićene osobne podatke građana. Prema njegovim riječima, sve je trajalo četiri mjeseca - od početka lipnja do prošlog tjedna. Dokumenti se odnose i na djelokrug rada bivšeg gradonačelnika, a Agencija za zaštitu osobnih podataka već je pokrenula istragu. U slučaj se uključila i policija, a prema zakonu, počinitelju u slučaju osude prijeti do tri godine zatvora.

DRAMA GRADSKIH VIJEĆNIKA Sukob Ivoševića i Matijevića u Banovini: 'On meni šefovati neće. Ne bojim se niti pištolja'
Sukob Ivoševića i Matijevića u Banovini: 'On meni šefovati neće. Ne bojim se niti pištolja'

- Sve upućuje na Ivoševića, ali neka se utvrde sve činjenice. On ima pristup službenoj e-mail adresi budući da je gradski vijećnik. Ovo je skandalozno i nedopustivo da se ovako nešto događa u drugom najvećem gradu u državi. Pozivam sve političke dionike iz stranke Centar, ako se pokaže da je ovo zaista čin njihova bivšeg zamjenika gradonačelnika – da se povuku iz politike, jer ovakav napad na instituciju od strane jedne stranke u povijesti još nije zabilježen - poručio je Šuta.

OKRŠAJ U SPLITU Kerum kuha gulaš i 'udara' po Ivoševiću: 'Imam 65, radim velike projekte i dođe uhljeb...'
Kerum kuha gulaš i 'udara' po Ivoševiću: 'Imam 65, radim velike projekte i dođe uhljeb...'

Neslužbeno se doznaje kako se ne radi samo o dokumentima - u gradskoj upravi pronađene su i male kamere postavljene na ulazima u urede, a pristup kamerama je navodno također imao Ivošević. Zanimljivo je da je upravo prošli tjedan Ivošević javno problematizirao tajni sastanak koji se održao između HDZ-ovaca i predstavnika HGS-a Željka Keruma u gradskoj upravi izvan radnog vremena. Nije otkrio izvor svojih saznanja, ali je izjavio da je riječ o poslu za Uskok jer su se, kaže, tajno dijelile fotelje u Nadzornim odborima. Bojan Ivošević je putem društvenih mreža odbacio optužbe, tvrdeći da s rađom podataka nema nikakve veze. Naveo je da je službeni laptop, čitač kartica i pristupnu karticu predao još 10. lipnja, a da je dva dana kasnije dobio novi korisnički račun s istim imenom, ali drukčijom lozinkom – kao gradski vijećnik.

ODRŽAO KONFERENCIJU Bojan Ivošević: Gradskoj tvrtki i Gradu Splitu prijeti gubitak koncesije na Žnjanu
Bojan Ivošević: Gradskoj tvrtki i Gradu Splitu prijeti gubitak koncesije na Žnjanu

- Nemam informacija što se radilo s navedenim računima u gradskoj upravi. Postoji li jedan ili dva računa s istim korisničkim imenom? Ako ih ima dva, jesu li oba aktivna ili samo jedan, te koje ovlasti ima koji račun i kako su korišteni? Znam da jedan službenik, blizak Tomislavu Šuti, ima pristup podacima kojima ne bi smio raspolagati - poručio je Ivošević.

Na to je reagirao Igor Stanišić iz Kerumove stranke, ustvrdivši da je Ivošević "uhvaćen u laži", jer, kako kaže, nije mogao dobiti pristupne podatke kao vijećnik u vrijeme koje navodi - Vijeće je konstituirano tek u srpnju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ovo su rezultati Eurojackpota
VELIKI DOBITAK

Ovo su rezultati Eurojackpota

Saznajte rezultate Eurojackpot izvlačenja održanog 10. listopada 2025. godine, uključujući dobitne brojeve, fond dobitaka i statistiku uplate
Drama u Slavonskom Brodu: 'Umjesto pečenke, na ražanj smo stavili janjca. I tunu...'
OTKAZANA PEČENKIJADA

Drama u Slavonskom Brodu: 'Umjesto pečenke, na ražanj smo stavili janjca. I tunu...'

Tradiocinalna pečenkijada u Slavonskom Brodu je otkazana zbog afričke svinjske kuge. Policija je pregledavala automobile da ne bi netko slučajno unio na Poloj pečenku. 'Sad se peče po dvorištima', kažu sudionici
Lagala je da se nije slikala gola. Tko će joj vjerovati kad s Penavom dođe do nekih otkrića
OD PLAYBOYA DO DP-A

Lagala je da se nije slikala gola. Tko će joj vjerovati kad s Penavom dođe do nekih otkrića

NOVI EXPRESS Mi smo, ukratko, vrlo, vrlo licemjerno društvo, a ta se osobina jasno vidi i kroz aferu Playboy, investigaciju 24sata iz koje se vidi da je akvizicija Domovinskog pokreta Vlatka Vukelić lagala na sudu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025