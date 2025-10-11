Skandal u Splitu: Gradonačelnik Šuta optužio Ivoševića za krađu podataka, postavio i kamere?!

Nevjerojatan skandal potresa splitsku gradsku upravu. Najprije su objavili da je netko provalio u njihov informatički sustav i nezakonito preuzeo dokumente te osobne podatke građana, a zatim je HDZ-ov novi gradonačelnik Tomislav Šuta za to optužio bivšeg zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića. Šuta je izjavio kako su otkrili da je s adrese b.ivosevic preuzeto čak 660 dokumenata gradske uprave, među kojima i oni koji sadrže štićene osobne podatke građana. Prema njegovim riječima, sve je trajalo četiri mjeseca - od početka lipnja do prošlog tjedna. Dokumenti se odnose i na djelokrug rada bivšeg gradonačelnika, a Agencija za zaštitu osobnih podataka već je pokrenula istragu. U slučaj se uključila i policija, a prema zakonu, počinitelju u slučaju osude prijeti do tri godine zatvora.

- Sve upućuje na Ivoševića, ali neka se utvrde sve činjenice. On ima pristup službenoj e-mail adresi budući da je gradski vijećnik. Ovo je skandalozno i nedopustivo da se ovako nešto događa u drugom najvećem gradu u državi. Pozivam sve političke dionike iz stranke Centar, ako se pokaže da je ovo zaista čin njihova bivšeg zamjenika gradonačelnika – da se povuku iz politike, jer ovakav napad na instituciju od strane jedne stranke u povijesti još nije zabilježen - poručio je Šuta.

Neslužbeno se doznaje kako se ne radi samo o dokumentima - u gradskoj upravi pronađene su i male kamere postavljene na ulazima u urede, a pristup kamerama je navodno također imao Ivošević. Zanimljivo je da je upravo prošli tjedan Ivošević javno problematizirao tajni sastanak koji se održao između HDZ-ovaca i predstavnika HGS-a Željka Keruma u gradskoj upravi izvan radnog vremena. Nije otkrio izvor svojih saznanja, ali je izjavio da je riječ o poslu za Uskok jer su se, kaže, tajno dijelile fotelje u Nadzornim odborima. Bojan Ivošević je putem društvenih mreža odbacio optužbe, tvrdeći da s rađom podataka nema nikakve veze. Naveo je da je službeni laptop, čitač kartica i pristupnu karticu predao još 10. lipnja, a da je dva dana kasnije dobio novi korisnički račun s istim imenom, ali drukčijom lozinkom – kao gradski vijećnik.

- Nemam informacija što se radilo s navedenim računima u gradskoj upravi. Postoji li jedan ili dva računa s istim korisničkim imenom? Ako ih ima dva, jesu li oba aktivna ili samo jedan, te koje ovlasti ima koji račun i kako su korišteni? Znam da jedan službenik, blizak Tomislavu Šuti, ima pristup podacima kojima ne bi smio raspolagati - poručio je Ivošević.

Na to je reagirao Igor Stanišić iz Kerumove stranke, ustvrdivši da je Ivošević "uhvaćen u laži", jer, kako kaže, nije mogao dobiti pristupne podatke kao vijećnik u vrijeme koje navodi - Vijeće je konstituirano tek u srpnju.