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PROBLEM TROSKE

Puljak: Dugi Rat godinama čeka revitalizaciju, ostalo crno brdo

Piše HINA,
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Puljak: Dugi Rat godinama čeka revitalizaciju, ostalo crno brdo
Dugi Rat: Marijana Puljak održala konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Puljak je podsjetila da je rok za sanaciju istekao krajem 2019.  te da je, prema Zakonu o zaštiti okoliša, obveza sanacije tada prešla na državu.

Stranka Centar u četvrtak je upozorila na dugogodišnji izostanak sanacije troske u Dugom Ratu, a saborska zastupnica Marijana Puljak ustvrdila je da na lokaciji ima više od 200 tisuća tona opasne troske te da država šest godina ne poduzima ništa. Puljak je rekla da Dugi Rat, iako je proglašen ekološkom crnom točkom Hrvatske, već godinama čeka sanaciju.

"Ja sam odrasla u Krilu Jesenice, u ovoj općini, ovdje u Dugom Ratu sam išla u osnovnu školu i još se sjećam vremena kad je radila ova tvornica", rekla je Puljak na konferenciji za novinare ispred bivše tvornice Dalmacija Dugi Rat.

Istaknula je da građani nisu očekivali povratak propale industrije, nego revitalizaciju prostora i njegovu prenamjenu u mjesto novog razvoja.

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"Međutim, od svega toga ostalo je crno brdo opasnog otpada i totalni nemar države", rekla je.

Puljak je podsjetila da je rok za sanaciju istekao krajem 2019.  te da je, prema Zakonu o zaštiti okoliša, obveza sanacije tada prešla na državu.

Dugi Rat: Marijana Puljak održala konferenciju za medije
Dugi Rat: Marijana Puljak održala konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Država u šest godina nije napravila ništa da sanira ovu opasnu šljaku", ustvrdila je, dodajući da je tijekom svog saborskog mandata od 2020. upućivala pitanja ministrima i predlagala amandmane na državni proračun za osiguravanje novca za sanaciju, ali su oni odbijeni.

Kazala je da znanstvena istraživanja pokazuju prisutnost opasnih elemenata u troski, među kojima i šesterovalentnog kroma i mangana, te upozorila na mogući utjecaj prašine na zdravlje stanovništva.

Županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić podsjetila je da je saborski Odbor za zaštitu okoliša krajem 2023. donio odluku o provođenju monitoringa stanovništva i analizi njegova zdravstvenog stanja na području Dugog Rata i Biljana.

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"Od 2023. do danas mi zapravo nemamo rezultate tog monitoringa, zapravo ne znamo jesu li ga proveli i to je ono što ćemo tražiti i od županije i od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno Nastavnog zavoda", rekla je Rosandić.

Puljak je rekla da se u javnosti posljednjih dana govori o količinama opasnog otpada, ali da je najvažnije pitanje zaštite zdravlja stanovništva.

Govoreći o mogućoj sanaciji, Puljak je kazala da je program sanacije troske postojao i da ga je Ministarstvo odobrilo 2015. godine, ali mu je rok istekao krajem 2019. godine.

"Postoji odobren način sanacije, ali nakon 2019. potrebno je bilo napraviti novi sanacijski program. Država je preuzela sanaciju do dana današnjega. Nisu ništa napravili", rekla je.

Upozorila je i na širi problem ekoloških crnih točaka u Hrvatskoj, navodeći Dugi Rat, Biljane Donje i Gospić.

"Imamo crnu rupu odgovornosti, jer nitko ne preuzima ni političku odgovornost za ovo", ustvrdila je Puljak.

Na pitanje hoće li Centar podržati inicijativu Mosta za opoziv Vlade, Puljak je odgovorila da će podržati sve takve inicijative, neovisno o tome tko ih podnese.

Dodala je da nije dovoljno samo promijeniti premijera, nego je, po njezinu mišljenju, potrebno promijeniti vlast.

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