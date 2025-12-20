Obavijesti

'OZBILJNA SRAMOTA'

Iz SDP-a zgroženi događajima osječkoj bolnici: Ministrica Hrstić treba podnijeti ostavku!

Iz SDP-a zgroženi događajima osječkoj bolnici: Ministrica Hrstić treba podnijeti ostavku!
Kako su istaknuli iz SDP-a, Ministarstvo zdravstva je, prema medijskim izvještajima, bilo upoznato s događanjima na Zavodu za dječju psihijatriju KBC-a Osijek još prije gotovo dvije godine

Iz SDP-a su u subotu poručili da su "zgroženi" događanjima u KBC-u Osijek te propustom Ministarstva zdravstva da prepozna kako su maloljetne osobe zbrinute na Zavodu za dječju psihijatriju bile ugrožene i nezaštićene, zbog čega traže da ministrica Irena Hrstić smjesta podnese ostavku. 

Kako su istaknuli iz SDP-a, Ministarstvo zdravstva je, prema medijskim izvještajima, bilo upoznato s događanjima na Zavodu za dječju psihijatriju KBC-a Osijek još prije gotovo dvije godine. 

Riječ je o slučaju 46-godišnjeg zdravstvenog djelatnika osječkog KBC-a, kojem je prošlog tjedna određen jednomjesečni pritvor jer ga se tereti za bludne radnje prema maloljetnim pacijenticama i omogućavanje konzumiranja droge.

"U dva anonimna dopisa iz siječnja i veljače 2024. godine, koji su danas dostupni javnosti, iznesene su ozbiljne sumnje i upozorenja vezana uz ponašanje jednog dječjeg psihijatra, tada zamjene v.d. pročelnice Zavoda, uključujući navode o neprimjerenom odnosu prema maloljetnim pacijenticama", poručili su.

Unatoč tome, dodaju iz SDP-a, Ministarstvo zdravstva je na upit medija navelo kako je imalo saznanja isključivo o pritužbama vezanim uz organizaciju rada i moguće nepravilnosti u fakturiranju usluga.

"Takav odgovor jasno pokazuje da Ministarstvo nije bilo u stanju ili nije željelo prepoznati da se radi o potencijalnoj ugrozi najranjivije skupine u zdravstvenom sustavu - maloljetnika, i to na jednom od najosjetljivijih odjela, dječjoj psihijatriji", ustvrdili su u SDP-u. 

Neprepoznavanje rizika i izostanak pravodobne reakcije od strane krovne institucije hrvatskog zdravstva ocjenjuju "neoprostivim". Pitaju kakvu poruku "ovakav propust šalje djeci i mladima koji se dvoume hoće li potražiti stručnu pomoć" te kako Ministarstvo zdravstva može jamčiti sigurnost i dostojanstvo pacijenata "ako se ozbiljna upozorenja godinama zanemaruju". 

"Ovo je ozbiljna sramota za Ministarstvo zdravstva i za sve u lancu odgovornosti koji su o navodima bili obaviješteni, a nisu poduzeli ništa. Odgovornost mora biti utvrđena, a svatko tko je propustio postupati u skladu sa svojom dužnošću mora za to snositi posljedice, počevši od ministrice Hrstić", naglašavaju.

