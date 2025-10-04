Izbio požar na velikoj naftnoj rafineriji u Rusiji nakon udara dronova: Čuju se eksplozije!

Dronovi su pogodili naftnu rafineriju Kirishi u široj okolici Sankt Peterburga. Kao posljedica napada izbio je veliki požar, javlja Kyiv Independent.

Čula se snažna eksplozija, regionalni guverner potvrdio je da je došlo do napada...

- Protuzračne snage uništile su sedam bespilotnih letjelica iznad Kirishija. Požar u industrijskoj zoni ugašen je - napisao je guverner Aleksander Drozdenko. Nije naveo da je pogođen pogon...

Ova rafinerija nalazi se više od 800 km od granice s Ukrajinom i jedna je od najvećih u Rusiji. Više puta je bila na meti ukrajinske vojske, dvaput ove godine, u ožujku i rujnu. A sad, čini se, i u listopadu.

Ukrajinska vojska preuzela je odgovornost za dva ranija udara, oko ovog se još nisu oglasiili...

Pojavile su se i snimke koje navodno prikazuju požar koje je izbio nakon udara...