NOVI UDAR

Izbio požar na velikoj naftnoj rafineriji u Rusiji nakon udara dronova: Čuju se eksplozije!

24sata
Čitanje članka: < 1 min
Izbio požar na velikoj naftnoj rafineriji u Rusiji nakon udara dronova: Čuju se eksplozije!
Foto: Ilustrativna fotografija

Ova rafinerija nalazi se više od 800 km od granice s Ukrajinom i jedna je od najvećih u Rusiji. Više puta je bila na meti ukrajinske vojske, dvaput ove godine, u ožujku i rujnu.

Dronovi su pogodili naftnu rafineriju Kirishi u široj okolici Sankt Peterburga. Kao posljedica napada izbio je veliki požar, javlja Kyiv Independent.

Čula se snažna eksplozija, regionalni guverner potvrdio je da je došlo do napada...

- Protuzračne snage uništile su sedam bespilotnih letjelica iznad Kirishija. Požar u industrijskoj zoni ugašen je - napisao je guverner Aleksander Drozdenko. Nije naveo da je pogođen pogon...

HIBRIDNI RAT Danska po prvi put jasno optužila Rusiju za incidente s dronovima: Prijetnja će rasti
Danska po prvi put jasno optužila Rusiju za incidente s dronovima: Prijetnja će rasti

Ova rafinerija nalazi se više od 800 km od granice s Ukrajinom i jedna je od najvećih u Rusiji. Više puta je bila na meti ukrajinske vojske, dvaput ove godine, u ožujku i rujnu. A sad, čini se, i u listopadu.

Ukrajinska vojska preuzela je odgovornost za dva ranija udara, oko ovog se još nisu oglasiili...

Pojavile su se i snimke koje navodno prikazuju požar koje je izbio nakon udara...

