Izbodeni policajac iz Dugopolja se oporavlja, napao ga tinejdžer
Splitskog policajca Antu Križana (59) koji je podrijetlom iz Dugopolja, početkom prosinca prošle godine na cesti u naselju Bilice desetak je puta nožem izbo 18-godišnjak. Kako prenosi portal Dugopolje, uspješno se oporavlja, a u KBC Split redovito odlazi na kontrole.
- Danas smo ga sreli. Vedrog je duha i optimističnog pogleda na budućnost, što se može vidjeti i na fotografiji, pozdravlja sve koji su strepili nad njegovom sudbinom i zahvaljuje svima koji su molili za njegovo ozdravljenje - napisali su.
Zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni zatvor 18-godišnjaku koji je prošle srijede nožem na cesti izbo policajca. Policajac Ante Križan tada je u splitsku bolnicu dovezen u teškom stanju, zbog čega je bio u induciranoj komi i priključen na respirator.
