IZBORI U SLOVENIJI Sve u sjeni podlih špijunskih igara! Ratuju i misterioznim snimkama...

Izbori u susjednoj Sloveniji nikad nisu bili uzbudljivi kao oni koji će biti održani danas. Sve skupa poprimilo je dimenzije međunarodne špijunske afere. O čemu je riječ? Za premoć u parlamentu bore se aktualni premijer lijevo-liberalne koalicije, Robert Golob (Gibanje Svoboda) i vječni Janez Janša (SDS).

Od izbora vode dva putića, prilično različita. Janša je suverenist, blizak Viktoru Orbanu, dok je Golob tradicionalni proeuropejac. Unatoč razlika, sve bi išlo uobičajeno, da se ovoga puta u izbore nisu – tako bar tvrde Golobovi pristaše – umiješali pripadnici privatne izraelske obavještajne službe Black Kube.

Dvojica kandidata, odnosno dvije stranke, gotovo su posve poravnati. Ankete daju blagu prednost Golobu (18,9 naspram Janšinih 18,5 posto) pa je svaki promil važan u natjecanju za postizborne partnere, manje slovenske stranke. A da promili nagnu na stranu Janše, tvrde Golobovci, pobrinuli su se Izraelci, tako da su u javnost pustili tri afere, zasnovane na tri snimke.

Prva snimka navodno prikazuje razgovor bliskog suradnika premijera Goloba s neimenovanim poduzetnikom pri čemu se spominju "provizije" koje bi trebale završiti u stranačkoj blagajni Gibanja Svoboda. Druga sugerira pokušaj discipliniranja neposlušnih novinara na RTV Slovenija. Treća, i možda najopasnija snimka, dotiče se izravnog političkog pritiska na represivni aparat. Govori se o smjenama inspektora koji su istraživali sumnjive poslove povezane s energetskim sektorom.

Premijer Golob nije zanijekao autentičnost snimaka. On se brani tvrdnjama da su one montirane i izvađene iz konteksta pomoću AI tehnologije, dok Janša i oporba tvrde da su one dokaz "duboke države" i korupcije koja je premrežila Sloveniju.

Izraelci imaju razloga navijati za Janšu. Golobova vlada priznala je neovisnu državu Palestinu, uvela zabranu uvoza robe iz židovskih naselja na okupiranim područjima te bila jedan od najglasnijih kritičara izraelskih vojnih operacija u Gazi unutar EU-a. Tijekom mandata Janša je izvjesio izraelsku zastavu na zgradu vlade, a Golobovu odluku o priznanju Palestine nazvao je "podrškom terorističkoj organizaciji Hamas.

Operativci Black Kubea (osnovane od strane veterana izraelskih tajnih službi) posjetili su Sloveniju više puta i navodno se sastali s njim. Oni koriste operativce s lažnim identitetima koji se infiltriraju u ciljane krugove. Često koriste postavljanje zamki, tajno snimanje i psihološki pritisak kako bi izvukli inkriminirajuće informacije. Zloglasni Harvey Weinstein angažirao ih je da špijuniraju žene koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje i novinare koji su istraživali priču, dok ih je Orban navodno koristio protiv oporbe.

Pobjeda Janeza Janše za Hrvatsku bi vjerojatno značila pragmatičniji, ali ideološki napetiji odnos; on i HDZ pripadaju istoj europskoj obitelji stranaka, što olakšava komunikaciju, ali Janša često koristi suverenističku retoriku koja može zaoštriti pitanja granica i kontrole Schengena, ako mu zatreba. Ostane li Golob na vlasti, Hrvatska zadržava predvidljiv i liberalan susjedski odnos s naglaskom na zajedničke europske politike i energetiku (NE Krško), ali ipak, uz stalni rizik da unutarnja nestabilnost njegove koalicije uspori strateške projekte. U oba slučaja, za Zagreb je ključno hoće li nova vlada u Ljubljani nastaviti s graničnim kontrolama koje usporavaju promet i turizam.