Žestok okršaj u Saboru zbog novca u sportu: SDP prozvao HDZ, vladajući odbili zahtjev

Vladajuća većina najavila je u ponedjeljak da neće podržati SDP-ov zaključak kojim od Ministarstva turizma i sporta traže izvješća o financiranju i nadzoru sportskih saveza, odgovorivši da je Ministarstvo već pokrenulo dodatne mjere za jačanje transparentnosti u hrvatskom sportu. "HDZ-ova većina ne želi da o ovome raspravljamo. To je donekle jasno ako znamo da je hrvatski sport premrežen HDZ-ovim kadrovima koji su okupirali sport, kao gotovo svaku drugu državnu, javnu ili društvenu instituciju", rekla je SDP-ova Marija Lugarić predstavljajući zaključak kojim SDP traži da Ministarstvo sporta u roku od 30 dana položi račune Saboru i javnosti o trošenju javnog novca u sportu u posljednjih pet godina.

Povod je afera u Hrvatskom skijaškom savezu iz kojeg je, kako sumnjiči USKOK, bivši predsjednik Saveza Vedran Pavlek izvukao višemilijunski iznos u privatne svrhe. Lugarić poručuje da podatke za posljednjih pet godina traže kako bi se utvrdilo je li slučaj izvlačenja novca iz skijaškog saveza iznimka ili pravilo i je li postojeći zakonski okvir sposoban otkriti nepravilnosti na vrijeme.

Podsjetila je da je ove godine za pet krovnih sportskih organizacija planirano 73 milijuna eura, od čega gotovo 50 milijuna za Hrvatski olimpijski odbor, ustvrdivši da rast nadzora nije pratio rast javnog financiranja sporta.

Lugarić: HDZ-ov sustav svjesno i namjerno je ugasio svjetlo i dobili smo afere epskih razmjera

Osim toga, Porezna je uprava, dodaje Lugarić prošle godine provela 56 nadzora sportskih udruga te u 82 posto slučajeva utvrdila nepravilnosti. Naglasila je i da je 2023. godine, novim Zakonom o sportu, ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da Saboru podnosi godišnja izvješća o radu i trošenju sredstava, ocijenivši to političkom odlukom HDZ-a.

"Kad HDZ-ov sustav svjesno i namjerno ugasi svjetlo i odbija gledati kamo novac odlazi, dobivamo kriminalne afere epskih razmjera", rekla je Lugarić.

Iz HDZ-a su odbacili oporbene prozivke, naglasivši da nisu potrebni zaključci kojima bi se od Ministarstva tražili podaci koji su već dostupni. Poručuju da Vlada radi na unaprjeđenju sustava kojim će se pojačati kontrola i uvid u svaki račun. Dario Pušić (HDZ) pitao je što je SDP, dok je bio na vlasti, napravio da se sustav promijeni, osim što su dali negativna mišljenja na izvješća HOO-a 2012. i 2013. godine.

"Mi sportaši nismo imali ništa od tih rasprava i negativnih zaključaka. Sportaši očekuju od nas konkretne mjere koje naša Vlada i donosi", poručila je Silvia Livia Maduna (HDZ).

Mislav Herman (HDZ) upitao je hoće li SDP zatražiti iste kriterije transparentnosti i na financiranje udruga u Gradu Zagrebu. "Transparentnost.zagreb.hr – svaki račun, svaka uplata do zadnjeg centa. Pokazujete da želite zamutiti vodu i da vam nije stalo da ovdje raspravimo ono što je bitno", odgovorila je Lugarić.

"Sam Pavlek je priznao da je skoro 25 godina, nažalost, izvlačio novac. Kako je vama to promaklo kad ste tako pametni", uzvratila je oporbi HDZ-ova Danijela Blažanović.

Pavić: Nadzor se provodi, sustav je transparentan i bit će još transparentniji

Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić odbacio je tvrdnje da Ministarstvo ne provodi nadzor, istaknuvši da je uvjet za financiranje programa unos podataka u Nacionalni informacijski sustav u sportu. "Svi savezi imaju obvezu strukturiranog i pravodobnog unosa financijskih planova, izvješća i podataka o trošenju sredstava", rekao je.

Na pitanja oporbe zašto mijenjaju Pravilnik ako je do sada, kako tvrde, sve transparentno, Pavić je odgovorio kako je "sustav sada transparentan, a bit će još transparentniji".

"Ministarstvo je reagiralo na vrijeme na ove anomalije. Meni je kao bivšem sportašu nedopustivo da novac namijenjen sportašima ne završava tamo gdje treba, a ova nadogradnja sustava će tome pridonijeti", kazao je.

Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da je Most već podnio kaznene prijave protiv ljudi koji su sudjelovali u izvlačenju novca iz sportskih saveza.

''Da ste vi dizali kaznene prijave, ja bih vam vjerovao da ste branili hrvatski sport na isti način kao što ste branili peterce u Londonu protiv svih onih reprezentacija i bili prava sportska hobotnica'', rekao je Troskot Paviću, bivšem vaterpolskom vrataru i osvajaču zlatne medalje na Olimpijskim igram u Londonu 2012.

Zastupnica stranke Centar Marijana Puljak napomenula je državnom tajniku da se i on sam, za vrijeme igračke karijere, zasigurno upoznao sa svim devijacijama i nepravdama u domećem sportu.

''Boli me kad vidim da je vrhunske sportaše na pozicijama u Ministarstvu usisao bezdušni i proračunati HDZ-ov mlin. Od sportskih legenda i nacionalnih heroja, stranačka mašinerija stvara političke fikus štitove koji moraju sjediti ovdje i braniti sustav u kojem povlašteni pojedinci tretiraju javni novac namijenjen djeci i sportašima kao svoj plijen'', istaknula je Puljak.

Dubravka Novak iz stranke Možemo! ustvrdila je da politička podobnost prilikom imenovanja čelnih osoba sportskih saveza prisutna i na lokalnoj razini.

''Da bi netko postao predsjednik, mora osigurati potporu većine malih lokalnih klubova, a klubovi daju glas onome tko im može jamčiti stabilno financiranje, opremu ili uređenu infrastrukturu. Budući da gradovi i županije drže ključeve proračunskog novca, klubovi rijetko glasaju protiv kandidata kojeg preferira lokalni politički vrh'', naglasila je Novak.