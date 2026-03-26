Izetbegović upozorio: U Banjoj Luci će se dogoditi nešto opasno

Uzvanici dolaze na obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Čelnik SDA tvrdi da dolaze novi politički potresi, ne otkriva detalje, a iz vlasti i oporbe stižu oštre reakcije i optužbe za širenje panike

Čelnik najveće oporbene stranke u Bosni i Hercegovini Bakir Izetbegović uzburkao je javnost u toj zemlji izjavom kako će se u narednim danima "nešto opasno" dogoditi u Banjoj Luci ali je odbio pojasniti što bi to točno moglo značiti. Izetbegović koji predvodi bošnjačku Stranku demokratske akcije (SDA) iskazujući ambicije da se na izborima u listopadu vrati na vlast u intervjuu za TV Federacije BiH (FTV) optužio je sadašnje vladajuće strukture odnosno tri stranke koje u njoj zastupaju pretežito bošnjačko biračko tijelo da uopće ne kontroliraju stanje u zemlji. Pri tom je izravno prozvao sadašnjeg predsjedatelja Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića.

"Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontroliraju procese. A ustvari ih iznenađuju stvari, kao što će ih ovih dana ponovo zateći neke stvari koje će se dogoditi u Banjoj Luci. Neću reći koje", izjavio je Izetbegović.

Naznačio je tek kako je riječ o novom "popuštanju Miloradu Dodiku" u što je navodno umiješan i međunarodni faktor.

"Naravno da je opasno, ali neću reći što je. Oni (vlast) niti ne znaju da će se to dogoditi", kazao je Izetbegović.

Na taj je njegov istup odmah reagirao Konaković komentarom da Izetbegović uznemirava javnost a ujedno čini kazneno djelo ako već zna za potencijalnu opasnost a odbija otkriti o čemu je riječ a to pak ne želi učiniti samo kako bi naštetio sadašnjoj vlasti.

"Ovo je još jedna potvrda da on osobno i njegova ekipa više mrze 'trojku' (stranke na vlasti) nego što vole svoju zemlju. Da imam takve informacije, a da je on u mojoj poziciji, odmah bi ga nazvao i rekao mu", poručio je Konaković iz SAD-a gdje je u radnom posjetu.

U raspravu o Izetbegovićevom upozorenju uključio se i Slaven Kovačević, savjetnik člana Predsjedništva BiH Željka Komšića i kandidat za njegova nasljednika na jesenskim izborima.

Kovačević je za javni servis BHT 1 kazao kako i on zna o čemu se radi i da se "svašta može dogoditi".

"Znam o čemu se radi, ali nije dovedeno do kraja, svašta se može dogoditi. Neće se dogoditi nestabilnost ili neki incident, bit će još priče oko toga", izjavio je Kovačević dodajući tek kako je riječ o "političkom pitanju" a ne o počinjenju nekog kaznenog djela.

