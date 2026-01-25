Obavijesti

TEŠKA NESREĆA U KRŠANU

Izletjela s ceste u Istri, auto potpuno izgorio, a ona prošla bez ozljeda. Imala 0,6 promila

Vozačica (41) imala je 0,64 promila alkohola kad je sinoć izletjela s ceste kraj Kršana. Auto se nakon nesreće zapalio i u potpunosti izgorio

Istarska policija izvijestila je da je na državnoj cesti D66 kod Kršana 23. siječnja oko 22 sata došlo do prometne nesreće u kojoj je u potpunosti izgorjelo vozilo.

- Nesreća se dogodila kada je 41-godišnjakinja upravljala automobilom, pulske registracijske oznake, iz smjera Labina prema naselju Vozilići. U oštrom zavoju vozačica je zbog neprilagođene brzine kretanja, izgubila nadzor nad vozilom i sletjela sa suprotne strane ceste - rekli su iz policije. 

Dodaju da se vozilo popelo na na stjenovito područje, a potom se vratilo na kolnik, nakon čega se uslijed oštećenja zapalilo i u potpunosti izgorjelo.

- U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura - rekla je policija. 

Dodaju da je obavljenim alkotestiranjem utvrđeno kako je vozačica upravljala vozilom dok je u organizmu imala koncentraciju alkohola od 0.64 promila.

- Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozačice se pokreće prekršajni postupak - zaključila je policija.

