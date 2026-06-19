Iznenada otkazali pregovore SAD-a i Irana: JD Vance u zadnji tren otkazao put u Švicarsku

Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o provedbi mirovnog sporazuma, koji su se trebali održati u petak u Švicarskoj, naprasno su otkazani, potvrdilo je švicarsko ministarstvo vanjskih poslova, prenosi The Guardian. Razgovori su trebali započeti u selu Obbürgen dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je otvoren 60-dnevni rok za postizanje trajnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu i osiguravanju prometa nafte kroz Hormuški tjesnac.

Prema pisanju CNN-a, otkazivanje pregovora predstavlja problem za američkog potpredsjednika JD Vancea, koji je posljednjih mjeseci imao istaknutu ulogu u promicanju sporazuma između Washingtona i Teherana.

Vance je u četvrtak navečer otkazao planirani put u Švicarsku, iako su se njegovi suradnici i novinari već okupili u zračnoj bazi Joint Base Andrews. Dio dužnosnika Bijele kuće i predstavnika medija već je bio stigao u Švicarsku.

- Logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna niti predvidljiva. Trenutno potpredsjednik ne odlazi večeras - rekao je glasnogovornik Bijele kuće.

Iran traži provedbu dogovorenog

Do otkazivanja je došlo nakon što je iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila da iranski pregovarači žele vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma od strane SAD-a prije nastavka novih razgovora. Istodobno je arapska mreža Al-Mayadeen, povezana s Hezbollahom, izvijestila da Teheran odgađa slanje svoje delegacije zbog izraelskih vojnih aktivnosti u Libanonu.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamenei u četvrtak je poručio da je odobrio memorandum o razumijevanju unatoč određenim rezervama. Ako američka strana bude previše zahtjevna, nećemo to prihvatiti - stoji u njegovoj pisanoj poruci. Hamenei je također rekao da je Trump sporazum potpisao "iz očaja" te da pregovori neće biti laki.

Izrael nastavio vojne operacije

Izrael nije sudjelovao u mirovnim pregovorima. U međuvremenu je nastavio vojne operacije u Libanonu te pokrenuo nove zračne napade, optužujući Hezbollah za kršenje primirja. Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua ustraje u stavu da se ne namjerava povući iz Libanona, što je izazvalo kritike iz Washingtona. Vance je u četvrtak izjavio da Izrael mora poštovati mirovni proces.

- Ono što je predsjednika povremeno frustriralo jest to što se čini da smo na samom rubu velikog proboja u sporazumu, a onda iznenada dođe do velike eksplozije u civilnom naseljenom centru u Bejrutu, i mnogo ljudi koji nemaju veze s Hezbollahom izgube živote - rekao je Vance. Dodao je da su takve akcije "neprihvatljive".

Sporazum je izazvao kritike dijela republikanaca. Senator Bill Cassidy nazvao ga je "najgorom vanjskopolitičkom pogreškom u desetljećima", dok je predsjednik Odbora za oružane snage Senata Roger Wicker ocijenio da je pakt "potpuno neusklađen s predsjednikovim ciljevima". Vance je posljednjih dana branio sporazum, ističući da vrijedi pokušati postići dogovor.

- Ljudi kažu da Iranci nikada neće promijeniti svoje ponašanje. Pa, možda je to istina, a ako jest, onda ne dobivaju nikakve koristi od dogovora. Ali, zar ne vrijedi pokušati? - rekao je tijekom brifinga.

CNN navodi da bi ishod pregovora mogao imati političke posljedice za Vancea, kojeg se često spominje kao mogućeg republikanskog predsjedničkog kandidata 2028. godine. Postoji rizik da ako dogovor propadne, ako dogovor bude velik neuspjeh, onda je Vance žrtveni jarac - rekao je Curt Mills, izvršni direktor The American Conservativea.

Situaciju je komentirao i američki predsjednik Donald Trump.

- Ako uspije, ja ću preuzeti zasluge. Ako ne uspije, krivim JD-a - rekao je.

Govoreći o budućnosti sporazuma, Trump je dodao:

- Ako se ne završi za 60 dana, u redu je. Vraćamo se bombardiranju.

Uz korištenje AI-ja*