Izrabljivali i zatočili muškarca (42) u Gorskom kotaru, pronašli i oružje. Idu u istražni zatvor

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je, po primitku kaznene prijave Policijske uprave primorsko goranske, provelo ispitivanja državljanina Republike Hrvatske (30) i državljanke Republike Hrvatske (28) zbog kaznenog djela trgovanja ljudima i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, priopćio je DORH.

Sumnjaju da su osumnjičenici od kraja 2023. do 9. prosinca 2025. na području Delnica iskoristili težak financijski položaj 42-godišnjeg oštećenika, kojeg su smjestili u prostor nehumanih uvjeta za život, pa ga radi zarade naveli na razne fizičke poslove pod njihovim nadzorom, za što nije dobivao nikakvu naknadu. Sumnja se da su oštećeniku oduzeli njegove osobne dokumente te zaključili fiktivne ugovore radi raspolaganja njegovom imovinom.

Osim toga, 30-godišnji osumnjičenik u kući je neovlašteno držao veću količinu oružja i streljiva.

Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci podnijet je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv oboje osumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.