Obavijesti

News

Komentari 0
ODUZELI MU DOKUMENTE

Izrabljivali i zatočili muškarca (42) u Gorskom kotaru, pronašli i oružje. Idu u istražni zatvor

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Izrabljivali i zatočili muškarca (42) u Gorskom kotaru, pronašli i oružje. Idu u istražni zatvor
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sumnja se da su oštećeniku oduzeli njegove osobne dokumente te zaključili fiktivne ugovore radi raspolaganja njegovom imovinom

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je, po primitku kaznene prijave Policijske uprave primorsko goranske, provelo ispitivanja državljanina Republike Hrvatske (30) i državljanke Republike Hrvatske (28) zbog kaznenog djela trgovanja ljudima i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, priopćio je DORH.

RAZREZALI JOJ VRAT Stravično mučenje belgijskog ovčara u Međimurju: Policija prijavila dvojicu muškaraca
Stravično mučenje belgijskog ovčara u Međimurju: Policija prijavila dvojicu muškaraca

Sumnjaju da su osumnjičenici od kraja 2023. do 9. prosinca 2025. na području Delnica iskoristili težak financijski položaj 42-godišnjeg oštećenika, kojeg su smjestili u prostor nehumanih uvjeta za život, pa ga radi zarade naveli na razne fizičke poslove pod njihovim nadzorom, za što nije dobivao nikakvu naknadu. Sumnja se da su oštećeniku oduzeli njegove osobne dokumente te zaključili fiktivne ugovore radi raspolaganja njegovom imovinom.

TRGOVANJE LJUDIMA Gorski kotar: Držali muškarca kao roba, policija ih privela i oduzela im ilegalno oružje
Gorski kotar: Držali muškarca kao roba, policija ih privela i oduzela im ilegalno oružje

Osim toga, 30-godišnji osumnjičenik u kući je neovlašteno držao veću količinu oružja i streljiva.

Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci podnijet je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv oboje osumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride
FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'
DEKAPITIRANI MARŠAL

FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'

Pod njegovom vlašću u Jugoslaviji je, prema službenim podacima, brutalno ubijeno stotine tisuća ljudi, više od pola milijuna zatvoreno je u koncentracijskim i radnim logorima te zatvorima, a više od milijun ljudi protjerano je iz domovine ili prisiljeno napustiti je zbog političkog terora ili siromaštva, napisao je Miro Pečnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025