Izrael planira u zemlju dovesti tisuće Indijaca koji se identificiraju kao potomci biblijskog plemena Manaše tijekom nadolazećih godina, rekao je premijerov ured u nedjelju
Izrael će primiti tisuće Indijaca iz drevnog biblijskog plemena
Vlada je odobrila prijedlog premijera Benjamina Netanyahua kojim se dopušta da se 1200 članova zajednice Bnei Manaše sa sjeveroistoka Indije doseli u Izrael do kraja sljedeće godine.
Do 2030. godine očekuje se ukupno 5800 osoba, a očekuje se da će pridošlice biti naseljene na sjeveru Izraela.
Troškovi ovog programa u 2026. godini procjenjuju se na 27 milijuna dolara te pokrivaju smještaj, integraciju na tržište rada i učenje hebrejskog jezika.
Bnei Manaše židovska su skupina koja uglavnom živi u pokrajinama Manipur i Mizoram, a koja vjeruje da potječe od drevnog izraelskog plemena Manaše.
Netanyahu je plan opisao kao "važan i cionistički" te je rekao da će ojačati izraelski sjever, regiju koja je teško pogođena sukobom s libanonskim Hezbolahom, zbog čega su deseci tisuća pobjegli u proteklih nekoliko godina.
Oko 4000 Židova iz skupine Beni Manaše doselilo se u Izrael tijekom protekla dva desetljeća, prema premijerovu uredu.
Novi višegodišnji plan trebao bi dovršiti migraciju zajednice.
