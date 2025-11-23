Obavijesti

ŽIVJET ĆE U SJEVERNOM IZRAELU

Izrael će primiti tisuće Indijaca iz drevnog biblijskog plemena

Izrael planira u zemlju dovesti tisuće Indijaca koji se identificiraju kao potomci biblijskog plemena Manaše tijekom nadolazećih godina, rekao je premijerov ured u nedjelju

Vlada je odobrila prijedlog premijera Benjamina Netanyahua kojim se dopušta da se 1200 članova zajednice Bnei Manaše sa sjeveroistoka Indije doseli u Izrael do kraja sljedeće godine.

Do 2030. godine očekuje se ukupno 5800 osoba, a očekuje se da će pridošlice biti naseljene na sjeveru Izraela.

Troškovi ovog programa u 2026. godini procjenjuju se na 27 milijuna dolara te pokrivaju smještaj, integraciju na tržište rada i učenje hebrejskog jezika.

Bnei Manaše židovska su skupina koja uglavnom živi u pokrajinama Manipur i Mizoram, a koja vjeruje da potječe od drevnog izraelskog plemena Manaše.

Netanyahu je plan opisao kao "važan i cionistički" te je rekao da će ojačati izraelski sjever, regiju koja je teško pogođena sukobom s libanonskim Hezbolahom, zbog čega su deseci tisuća pobjegli u proteklih nekoliko godina.

Oko 4000 Židova iz skupine Beni Manaše doselilo se u Izrael tijekom protekla dva desetljeća, prema premijerovu uredu.

Novi višegodišnji plan trebao bi dovršiti migraciju zajednice.

