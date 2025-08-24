Izrael gađa periferiju grada Gaze, ne odustaje od ofenzive

Izraelski zrakoplovi i tenkovi gađali su u noći na nedjelju istočnu i sjevernu periferiju grada Gaze, stanovnici javljaju o uništenim zgradama i domovima, a izraelski čelnici poručuju da nastavljaju planiranu ofenzivu na grad. Očevici su izvijestili o cjelonoćnim eksplozijama u području Zeitouna i Shejaije, tenkovi su gađali ceste i zgrade u obližnjoj četvrti Sabra, a u sjevernom gradu Jabalia je razneseno nekoliko zgrada.

Izraelska vojska je potvrdila da su se njezine jedinice vratile u borbu u području Jabalije kako bi se uništili Hamasovi tuneli i ojačala kontrola u tom području.

Operacija "omogućuje širenje borbene zone na dodatna područja i sprečava teroriste Hamasa da se vrate i djeluju u tom području", dodaje vojska.

Izrael je ovaj mjesec odobrio plan preuzimanja kontrole u gradu Gazi koji je, kako se tvrdi, "posljednje uporište" Hamasa, no ne očekuje se da će se uskoro krenuti u realizaciju plana kako bi se ostavilo prostora posrednicima iz Egipta i Katra koji pokušavaju dogovoriti nastavak pregovora između dviju strana o prekidu vatre.

Ministar obrane Israel Katz u nedjelju je poručio da se ofenziva nastavlja i da će grad biti sravnjen ukoliko Hamas ne pristane na završetak rata pod izraelskim uvjetima i oslobađanje svih talaca koje i dalje drži u zatočeništvu već 688 dana.

Njegove su riječi izazvale uzbunu u svijetu i u zemlji.

Oko polovice od dva milijuna ljudi u Pojasu Gaze živi u gradu Gazi. Nekoliko tisuća ljudi je već napustilo grad sa svojim potrepštinama u automobilima i prikolicama.