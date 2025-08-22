Obavijesti

KRITIZIRAO IH

Netanyahu: UN-ovo izvješće o gladi u Gazi je bestidna laž!

Piše HINA,
Netanyahu: UN-ovo izvješće o gladi u Gazi je bestidna laž!
Foto: Evelyn Hockstein

UN je u petak proglasio glad u Pojasu Gaze, ocijenivši da ju se "moglo izbjeći" da nije bilo "sustave izraelske opstrukcije"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritizirao je u petak kao "bestidnu laž" izvješće UN-a u kojem je proglašena glad u Pojasu Gaze i prebacio odgovornost za nestašicu hrane na Hamas.

"Izrael nema politiku gladi. Izrael ima politiku prevencije gladi", istaknuto je u priopćenju Netanyahuova ureda, po kojem "jedini koji su u Pojasu Gaze namjerno izgladnjivani su izraelski taoci" koje drži Hamas.

UN je u petak proglasio glad u Pojasu Gaze, ocijenivši da ju se "moglo izbjeći" da nije bilo "sustave izraelske opstrukcije". 

FAZA DONOŠENJA ODLUKE Benjamin Netanyahu: 'Izrael kreće u pregovore o primirju u Gazi i puštanju talaca'
Benjamin Netanyahu: 'Izrael kreće u pregovore o primirju u Gazi i puštanju talaca'

No, UN-ovo izvješće "ne uzima u obzir izraelske humanitarne napore i Hamasove sustavne krađe pomoći", napomenuo je Netanyahu.

Po njemu, "te krađe izazvale su privremene nestašice, što je Izrael prevladao zahvaljujući" svojim naporima.

Glavni tajnik UN-a António Guterres opisao je u petak situaciju u Pojasu Gaze kao "katastrofu uzrokovanu ljudskim djelovanjem", nakon što je globalna inicijativa za sigurnost hrane prvi put formalno proglasila glad u dijelu te obalne enklave.

