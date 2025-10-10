Izrael: 'Hamas je poražen na svakom mjestu na kojemu smo se protiv njega borili...'

Hamas više nije militantna skupina čija je invazija na Izrael pokrenula dvogodišnji rat u Gazi, rekao je u petak izraelski vojni glasnogovornik na početku primirja postignutog s palestinskom militantnom skupinom.

"Hamas nije Hamas otprije dvije godine. Hamas je poražen na svakome mjestu na kojemu smo se protiv njega borili", rekao je novinarima na brifingu brigadni general i vojni glasnogovorik, Effie Defrin.

Pozvao je palestinske stanovnike Gaze da izbjegavaju ulazak u područja pod kontrolom izraelskih obrambenih snaga u enklavi.

"Pozivam stanovnike Gaze da izbjegavaju ulazak u područja pod kontrolom IDF-a. Držite se sporazuma i zajamčite vlastitu sigurnost", istaknuo je.

Tisuće raseljenih Palestinaca pohrlile su prema svojim napuštenim domovima nakon što je u petak na snagu stupio prekid vatre postignut uz posredovanje Sjedinjenih Država, a izraelske su se snage počele povlačiti iz dijelova Gaze.