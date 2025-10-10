Obavijesti

News

Komentari 0
POČETAK PRIMIRJA

Izrael: 'Hamas je poražen na svakom mjestu na kojemu smo se protiv njega borili...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael: 'Hamas je poražen na svakom mjestu na kojemu smo se protiv njega borili...'
Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Tisuće raseljenih Palestinaca pohrlile su prema svojim napuštenim domovima nakon što je u petak na snagu stupio prekid vatre postignut uz posredovanje Sjedinjenih Država...

Hamas više nije militantna skupina čija je invazija na Izrael pokrenula dvogodišnji rat u Gazi, rekao je u petak izraelski vojni glasnogovornik na početku primirja postignutog s palestinskom militantnom skupinom.

"Hamas nije Hamas otprije dvije godine. Hamas je poražen na svakome mjestu na kojemu smo se protiv njega borili", rekao je novinarima na brifingu brigadni general i vojni glasnogovorik, Effie Defrin.

DOGOVORENO PRIMIRJE VIDEO Izraelske snage povlače se iz Gaze: 'Možemo li prestati strahovati?', 'Sve je uništeno!'
VIDEO Izraelske snage povlače se iz Gaze: 'Možemo li prestati strahovati?', 'Sve je uništeno!'

Pozvao je palestinske stanovnike Gaze da izbjegavaju ulazak u područja pod kontrolom izraelskih obrambenih snaga u enklavi.

"Pozivam stanovnike Gaze da izbjegavaju ulazak u područja pod kontrolom IDF-a. Držite se sporazuma i zajamčite vlastitu sigurnost", istaknuo je.

UN POSLAO UPOZORENJE VIDEO Pogledajte kako se povlači izraelska vojska iz Gaze
VIDEO Pogledajte kako se povlači izraelska vojska iz Gaze

Tisuće raseljenih Palestinaca pohrlile su prema svojim napuštenim domovima nakon što je u petak na snagu stupio prekid vatre postignut uz posredovanje Sjedinjenih Država, a izraelske su se snage počele povlačiti iz dijelova Gaze.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši ministar švercao cigarete: 'Četiri šteke sakrio u prtljažniku kod rezervnog kotača...'
'PAO' NA GRANICI

Bivši ministar švercao cigarete: 'Četiri šteke sakrio u prtljažniku kod rezervnog kotača...'

Nekadašnji ministar iz SDP-ove vlade u automobilu je prevozio četiri šteke. Otkrili ga carinici u Slavonskom Brodu...
Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'
ZAGREBAČKI LJUBAVNI MISTERIJ

Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'

Mlada je Zagrepčanka pismo iz srpnja 1986., koje je vojnik poslao svojoj dragoj, mladoj studentici, pronašla putem na posao. Voljela bi da se toj gospođi, ili gospodinu, pismo vrati, čeka ih...
Preživjeli planinari: Obitelji žele da svima kažemo kako se to točno dogodilo. Ljute nas laži
DETALJI TRAGEDIJE

Preživjeli planinari: Obitelji žele da svima kažemo kako se to točno dogodilo. Ljute nas laži

Pomoć im je stigla za četiri sata i dvije minute. Nisu mogli doći helikopterom zbog lošeg vrimena, samo pješke. Vidljivost je bila nikakva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025