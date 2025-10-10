VIDEO Izraelske snage povlače se iz Gaze: 'Možemo li prestati strahovati?', 'Sve je uništeno!'

Izraelski vojnici počeli su se u petak povlačiti iz nekih dijelova Gaze prema dogovorenom primirju s Hamasom, a neki su se stanovnici vratili u razorene četvrti u nadi da će neprijateljstva biti potpuno obustavljena nakon dvije godine ratovanja.

Izraelska vlada ratificirala je primirje s Hamasom rano ujutro u petak, otvorivši put obustavi neprijateljstava u Gazi u roku od 24 sata i oslobađanju izraelskih talaca u roku od 72 sata.

- Vlada je upravo odobrila okvir za oslobađanje svih talaca - živih i mrtvih - navodi se u objavi izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na engleskom jeziku na X-u.

U Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze, neke izraelske snage povukle su se iz istočnog područja blizu granice, ali se čulo granatiranje, prema izjavama stanovnika koji su kontaktirali Reuters.

Foto: Mahmoud Issa

U kampu Nuseirat u središtu enklave, neki izraelski vojnici su napustili svoje položaje i krenuli istočno prema izraelskoj granici, ali drugi vojnici su ostali u području nakon što se u ranim jutarnjim satima u petak čula pucnjava.

Foto: Ebrahim Hajjaj

Izraelske snage povukle su se s ceste uz mediteransku obalu kod grada Gaze, gdje su se okupile stotine ljudi nadajući se povratku u glavno urbano središte enklave koje je već mjesec dana meta izraelskih napada. Pucnjava u blizini mnoge je omela u kretanju, a samo je nekolicina pokušavala prijeći pješice, rekli su stanovnici.

- Hvala Bogu da moja kuća još uvijek stoji - rekao je 40-godišnji Ismail Zayda u gradu Gazi. "Ali mjesto je uništeno, kuće mojih susjeda su uništene, čitavi kvartovi su nestali. Je li gotovo? Rekli su da jest. Zašto nitko ne izlazi i ne kaže nam je li došlo do prekida vatre i možemo li prestati strahovati?, pita se Zayda.

Foto: Ebrahim Hajjaj

Spasioci u gradu Gazi pokrenuli su misije u područjima do kojih prije nisu mogli doći. Liječnici su rekli da je najmanje 10 tijela izvučeno iz ranijih napada.

Još nije objavljen popis palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni u zamjenu za izraelske taoce. Hamas traži oslobađanje nekih od najistaknutijih palestinskih osuđenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, kao i stotine ljudi pritvorenih tijekom izraelske kampanje u Gazi.

Foto: Ebrahim Hajjaj

Nisu još dogovoreni svi dijelovi Trumpovog plana s 20 točaka. To se odnosi i na način upravljanja uništenim Pojasom Gaze nakon završetka borbi, kao i na konačnu sudbinu Hamasa koji je do sada odbijao razoružati se.

Netanyahu se suočava sa skepticizmom unutar vladajuće koalicije, budući da su se mnogi dugo protivili bilo kakvom dogovoru s Hamasom.