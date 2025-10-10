Obavijesti

DOGOVORENO PRIMIRJE

VIDEO Izraelske snage povlače se iz Gaze: 'Možemo li prestati strahovati?', 'Sve je uništeno!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
10
Foto: Ebrahim Hajjaj

Izraelske snage povukle su se s ceste uz mediteransku obalu kod grada Gaze, gdje su se okupile stotine ljudi nadajući se povratku u glavno urbano središte enklave koje je već mjesec dana meta izraelskih napada

Izraelski vojnici počeli su se u petak povlačiti iz nekih dijelova Gaze prema dogovorenom primirju s Hamasom, a neki su se stanovnici vratili u razorene četvrti u nadi da će neprijateljstva biti potpuno obustavljena nakon dvije godine ratovanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izraelske snage počele su se povlačiti iz nekih dijelova Gaze 04:52
Izraelske snage počele su se povlačiti iz nekih dijelova Gaze | Video: 24sata/Reuters

Izraelska vlada ratificirala je primirje s Hamasom rano ujutro u petak, otvorivši put obustavi neprijateljstava u Gazi u roku od 24 sata i oslobađanju izraelskih talaca u roku od 72 sata.

- Vlada je upravo odobrila okvir za oslobađanje svih talaca - živih i mrtvih - navodi se u objavi izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na engleskom jeziku na X-u.

U Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze, neke izraelske snage povukle su se iz istočnog područja blizu granice, ali se čulo granatiranje, prema izjavama stanovnika koji su kontaktirali Reuters.

Ceasefire between Israel and Hamas goes into effect
Foto: Mahmoud Issa

U kampu Nuseirat u središtu enklave, neki izraelski vojnici su napustili svoje položaje i krenuli istočno prema izraelskoj granici, ali drugi vojnici su ostali u području nakon što se u ranim jutarnjim satima u petak čula pucnjava.

Aftermath of Israel's government ratifying a ceasefire with Hamas in Gaza
Foto: Ebrahim Hajjaj

Izraelske snage povukle su se s ceste uz mediteransku obalu kod grada Gaze, gdje su se okupile stotine ljudi nadajući se povratku u glavno urbano središte enklave koje je već mjesec dana meta izraelskih napada. Pucnjava u blizini mnoge je omela u kretanju, a samo je nekolicina pokušavala prijeći pješice, rekli su stanovnici.

- Hvala Bogu da moja kuća još uvijek stoji - rekao je 40-godišnji Ismail Zayda u gradu Gazi. "Ali mjesto je uništeno, kuće mojih susjeda su uništene, čitavi kvartovi su nestali. Je li gotovo? Rekli su da jest. Zašto nitko ne izlazi i ne kaže nam je li došlo do prekida vatre i možemo li prestati strahovati?, pita se Zayda. 

Aftermath of Israel's government ratifying a ceasefire with Hamas in Gaza
Foto: Ebrahim Hajjaj

Spasioci u gradu Gazi pokrenuli su misije u područjima do kojih prije nisu mogli doći. Liječnici su rekli da je najmanje 10 tijela izvučeno iz ranijih napada.

Još nije objavljen popis palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni u zamjenu za izraelske taoce. Hamas traži oslobađanje nekih od najistaknutijih palestinskih osuđenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, kao i stotine ljudi pritvorenih tijekom izraelske kampanje u Gazi.

Aftermath of Israel's government ratifying a ceasefire with Hamas in Gaza
Foto: Ebrahim Hajjaj

Nisu još dogovoreni svi dijelovi Trumpovog plana s 20 točaka. To se odnosi i na način upravljanja uništenim Pojasom Gaze nakon završetka borbi, kao i na konačnu sudbinu Hamasa koji je do sada odbijao razoružati se.

Netanyahu se suočava sa skepticizmom unutar vladajuće koalicije, budući da su se mnogi dugo protivili bilo kakvom dogovoru s Hamasom.

