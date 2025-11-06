Obavijesti

NEMA MIRA

Izrael izveo zračne napade na jug zemlje: 'Gađamo Hezbolah'

Piše Hina,
Foto: Ramadan Abed

Izraelska vojska izvela je velike zračne napade na jug Libanona u četvrtak nakon što je izdala naredbe o evakuaciji za tri lokacije, rekla je libanonska milicija Hezbolah koja tamo pokušava obnoviti svoje vojne kapacitete

Do naredbi o evakuaciji i napadima je došlo unatoč sporazumu o prekidu vatre postignutom prije godinu dana koji je trebao okončati više od godinu dana dug sukob između Izraela i Hezbolaha, koji podržava Iran, i nakon više mjeseci tijekom kojih je libanonska vojska uklanjala uporišta Hezbolaha na jugu.

Libanonsko ministarstvo zdravstva nije odmah dalo informacije o broju žrtava poslijepodnevnih zračnih napada. U ranijim izraelskim napadima u četvrtak je poginula jedna osoba, prema ministarstvu.

Glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee je naredbe o evakuaciji objavio na društvenoj platformi X u 14 sati u četvrtak s kartama koje prikazuju tri zgrade u selima Aita al-Džabal, al-Tajiba i Tajr Deba.

U objavi se stanovnicima naređuje da budu najmanje 500 metara udaljeni od tih lokacija. Libanonska civilna zaštita je pomogla ljudima da evakuiraju ta područja, rekla je libanonska državna novinska agencija.

Zračni napadi su počeli otprilike sat vremena nakon toga. Premda je Izrael tijekom protekle godine izvodio česte napade na, kako tvrdi, vojne lokacije i pripadnike Hezbolaha na jugu Libanona, oni su rijetko bili popraćeni naredbama o evakuaciji.

"Izrael će nastaviti braniti sve svoje granice te nastaviti ustrajati na potpunom pridržavanju sporazuma o primirju između Libanona i Izraela", kazao je glasnogovornik izraelske vlade Shosh Bedrosian novinarima u četvrtak.

Bedrosian je kazao da Izrael neće dozvoliti Hezbolahu da se ponovo naoruža ili obnovi vojnu snagu uništenu izraelskim kopnenom i zračnom ofenzivnom 2023. i 2024.

Hezbolah je u četvrtak rekao da je predan prekidu vatre, no da zadržava "legitimno pravo da se odupire Izraelu".

Nije napadao Izrael otkako je sporazum o prekidu vatre stupio na snagu prošle godine.

Upozorenja o evakuaciji su se poklopila sa sastankom libanonske vlade na kojem je zapovjednik vojske Rodolphe Haykal trebao podnijeti izvješće o napretku u zapljenjivanju oružja Hezbolaha na jugu zemlje.

