Izrael je žestoko napao Iran: Eksplozije odjekuju regijom...

Izrael je pokrenuo novi val napada na Iran u petak, dan nakon što mu je američki predsjednik Donald Trump poručio neka ne ponavlja svoje napade na iransku energetsku infrastrukturu, koji su doveli do eskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana. U sukobu su poginule tisuće ljude, a on se proširio na susjedne zemlje i poremetio svjetsku ekonomiju otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael počeli s napadima 28. veljače, nakon što pregovori o nuklearnom programu Teherana nisu uspjeli dovesti do sporazuma.

"IDF je upravo započeo val napada protiv infrastrukture iranskog terorističkog režima u srcu Teherana", rekao je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), no nije pružio pojedinosti.

Bahrein, Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati su rekli da su se rano u petak suočavali s raketnim napadima nakon višednevnih iranskih napada na regionalnu energetsku infrastrukturu koja je uznemirila globalna tržišta.

Cijene energenata su skočile u četvrtak nakon što je Iran odgovorio na izraelski napad na veliko plinsko polje pogodivši katarsko postrojenje Ras Lafan, u kojem se obrađuje oko petine ukapljenog zemnog plina u svijetu, te prouzročivši štetu koja će se morati popravljati godinama.

Glavna luka Saudijske Arabije na Crvenom moru, kamo je zemlja preusmjerila dio izvoza kako bi zaobišla iransko zatvaranje Hormuškog tjesnaca, također je napadnuta u četvrtak.

No, cijene nafte su pale u petak kada su vodeće europske zemlje i Japan ponudili svoju pomoć u osiguravanju sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac, kojim prolazi petina svjetske nafte, a SAD predstavio mjere za povećanje ponude energenta.

Napadi na regionalna energetska postrojenja naglašavaju sposobnost Irana da nastavi odgovarati na američko-izraelsku vojnu kampanju i povećavati njezinu cijenu, ali i ograničenja protuzračne obrane koja štiti najvrednije i strateške energetske objekte u zemljama Perzijskog zaljeva.

Trump, kojem bi rast cijena goriva mogao naškoditi kada je riječ o podršci njegovih ključnih birača uoči takozvanih međuizbora u studenom, kritizirao je saveznike koji su s oprezom odgovorili na njegove zahtjeve da pomognu osigurati Hormuški tjesnac. Međuizbori, tako nazvani jer se odvijaju na pola predsjedničkog mandata, tradicionalno su i svojevrsni referendum o aktualnom predsjedniku i gotovo u pravilu stranka koja je na vlasti u Bijeloj kući na njima gubi vlast u Kongresu.

Trump je rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahu poručio neka ne ponavlja napade na energetsku infrastrukturu.

"Rekao sam mu: 'Nemoj to raditi' i on to neće učiniti", kazao je Trump novinarima u Bijeloj kući u četvrtak.

