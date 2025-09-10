Obavijesti

Milanović: 'Posjet izraelskog ministra je moralna blamaža za Hrvatsku. Nećemo dobiti milost'

Jastrebarsko: Na Plešivici održana diplomatska berba grozđa na kojoj je sudjelovao predsjednik Milanović | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Milanović je izjavu dao u vinogradu na Plešivici u sklopu 10. "Diplomatske berbe" na koju je ovu godinu došlo oko 50 stranih diplomata

Kaos u imenovanju hrvatskih veleposlanika i generalnih konzula odgovara jedino premijeru Andreju Plenkoviću koji tako zadržava "razinu kontrole" koju bi nakon njihovog dogovora izgubio, rekao je u srijedu predsjednik Zoran Milanović.

"Neki ambasadori su tamo 10 godina na svojim dužnostima. Znate tko im je potpisao imenovanja? Ja, kao premijer. Deset godina, koja bruka. I kome odgovora zadržavanje takvog stanja? Samo jednoj osobi koja na taj način zadržava razinu kontrole", kazao je Milanović, aludirajući na premijera.

Milanović je izjavu dao u vinogradu na Plešivici u sklopu 10. "Diplomatske berbe" na koju je ovu godinu došlo oko 50 stranih diplomata.

Predsjednik je naglasio da su posljednjih nekoliko mjeseci njegovi odnosi s vladom bili "okej" te da on nije komentirao proceduru dogovora oko veleposlanika jer je to bio "dogovor između naših predstavnika", dodajući da se on toga pridržavao kao i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

"Međutim, u jednom trenutku njegov gazda odluči provocirati i priča svašta. Ja šutim i čekam da prođe. Naprosto dogovor je da se o tome ne priča, e sad ćemo tu priču početi zaključivati pa kako bilo", poručio je Milanović.

Sramotnim je nazvao da postoji čak 90 veleposlanika i generalnih konzula koje je potrebno imenovati te dodao da će ured predsjednika predložiti četvrtinu od tih ljudi i naglasio da on ne ulazi u to zašto Plenković nekoga nije predložio, a "zašto nekog bezveznjaka" jest.

"Tvoj prijedlog je među ostalim jedan pregršt bezveznjaka, ljudi koji se ni po čemu ne ističu. Ima tu svega. ... Ima tu ljudi koji nikad po meni ne bi smjeli postati ambasadori, ima ljudi koji ne bi smjeli raditi u službi."

Ipak, Milanović je rekao da prihvaća sve što su predložili iz vlade, "koliko god falično bilo jer to je hrvatska stvarnost".

'Moralna blamaža za Hrvatsku'

Predsjednik Milanović je posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara u utorak nazvao "moralnom blamažom za Hrvatsku",  te dodao da se boji da postoje i nekakve "minus inteligentne kalkulacije da ćemo na taj način, preko suradnje s tim tipovima dobiti milost ... američke administracije za neke naše treće ciljeve. Nećemo."

Plenković je u utorak kazao da izraelski ministar koji je posjetio Zagreb uopće nije spominjao Domovinski rat, nakon što je Milanović kazao da je njegova usporedba s izraelskom agresijom na Gazu uvredljiva za sve žrtve agresije na Hrvatsku.

Milanović je na pitanje novinara u srijedu rekao da je Saar zaista mislio na Domovinski rat i da "bilo dobro" da se Plenković "fokusira na izjave ljudi koje ovdje poziva", dodajući da je riječ o ministru "jedne kriminalne vlade".

Nazivajući "gadarijom" riječi izraelskog ministra, koji je kazao da je Hrvatska isto bila nepravedno optužena, Milanović je rekao da je "Hrvatska bila razoružana, huljski napadnuta, poluizolirana, kupovala je i nabavljala oružje na sve moguće načine i izborila se uglavnom uz otvorenu opstrukciju i neprijateljstvo dobrog dijela međunarodne zajednice, uključujući i tadašnji Izrael i uz određenu diskretnu, povremenu oportunističku pomoć SAD-a", rekao je Milanović.

Hrvatski je predsjednik kazao da je Hrvatska bila "ako baš hoćemo, maltretirana od Izraela. Tko nam je htio uvaliti kramu od aviona koja nije ni za prodati, je li to bila Ruanda, Katar? To je ta ista vlast. To je bilo prije pet godina i to su strateški saveznici koji su dan ranije potpisali strateški ugovor sa Srbijom o vojnoj suradnji.".

Naglasio je da nije riječ o neprijateljima, ali nije ni o strateškim saveznicima.

Kazao je i da Hrvatska, kada se radi o statusu Hrvata u BiH, treba koristiti instrumente koji joj stoje na raspolaganju kao članici Europske unije, a ne rješavati to pitanje "suradnjom s izraelskim članovima vlade i s tom vladom. ... Ova ekipa je zločinačka i tako ih treba tretirati i s njima nemati posla."

Dodao je da zbog toga danas izraelski ambasador nije pozvan na "Diplomatsku berbu" kao ni "ruski već treću godinu zaredom".

Milanović je izraelski napad na Katar u utorak, kada su gađani pripadnici Hamasa u Dohi, nazvao nasiljem i "čistim gangsterajem", a ne poretkom baziranom na pravilima.

