Obavijesti

News

Komentari 0
SPORAZUM IZ 2024.

Izrael: Libanon mora razoružati Hezbolah i maknuti ih iz zemlje

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael: Libanon mora razoružati Hezbolah i maknuti ih iz zemlje
Foto: Wikimedia Commons

Izraelski ministar obrane Israel Katz je u nedjelju rekao da libanonska vlada treba ispuniti svoju obvezu o razoružavanju milicije Hezbolah i ukloniti je s juga zemlje, gdje ju Izrael nastavlja sporadično napadati

Sporazum o prekidu vatre između Libanona i Izraela postignut je u studenom 2024. uz posredništvo Sjedinjenih Američkih Država nakon više od godinu dana sukoba prouzročenog ratom u Gazi, ali su se povremeni izraelski prekogranični napadi nastavili.

Izraelska vojska je u priopćenju u nedjelju objavila da je ubila četvero pripadnika Hezbolaha.

Katz je također rekao da će se sve mjere nastaviti i pojačati kako bi se zaštitilo izraelske stanovnike na sjeveru.

Prema sporazumu iz 2024. kojim je okončan više od godinu dana dug sukob između Izraela i Hezbolaha, Libanon je pristao na to da samo državne snage sigurnosti smiju nositi oružje u zemlji, što pretpostavlja potpuno razoružavanje Hezbolaha.

SAD, Saudijska Arabija i suparnici Hezbolaha u zemlji otada pritišću Libanon da razoruža miliciju.

'NOVI TEST' Izraelski avioni i tenkovi napali su Gazu, unatoč prekidu vatre!
Izraelski avioni i tenkovi napali su Gazu, unatoč prekidu vatre!

Izvor iz libanonske vojske je za Reuters rekao da su raznijeli toliko Hezbolahovih skladišta oružja da im je ponestalo eksploziva, ali da moraju biti pažljivi kako ne bi povećali napetosti unutar Libanona.

Hezbolah, nekoć dominantna politička stranka u zemlji, uvelike je oslabila u prošlogodišnjem ratu protiv Izraela, koji je ubio tisuće njenih boraca i dugotrajnog vođu Hasana Nasralu. U ratu je također stradalo preko 1100 žene i djece, a uništeni su veliki dijelovi južnog i istočnog Libanona.

LJUDSKA PRAVA Amerikanci vode istragu o ratnim zločinima u Gazi. Upitna je vojna pomoć Izraelu?
Amerikanci vode istragu o ratnim zločinima u Gazi. Upitna je vojna pomoć Izraelu?

Hezbolah je javno pristao na prekid vatre, nije se protivio zapljeni oružja na jugu i nije napadao Izrael od primirja u studenom.

HAREDI 'Marš milijuna'. Ogroman prosvjed u Izraelu. Ortodoksni židovi ne žele u vojsku
'Marš milijuna'. Ogroman prosvjed u Izraelu. Ortodoksni židovi ne žele u vojsku

Međutim, ustraje u tome da se razoružanje spomenuto u tekstu sporazuma samo odnosi na jug Libanona te je natuknuo da je moguć sukob ako država poduzme daljnje korake protiv skupine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025