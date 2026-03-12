Obavijesti

'GUŠE PROSVJEDE'

Izrael napao kontrolne točke paravojske Basidž u Teheranu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Majid Asgaripour

Izraelska vojska izvijestila je da je bombardirala cestovne blokade i snage paravojne postrojbe Basidž u Teheranu, nastojeći oslabiti vlast iranskih vjerskih vođa.

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana. Izraelska vojska navela je u pisanom priopćenju da je nedavno identificirala nove cestovne blokade Basidža u Teheranu. "Nakon identificiranja rasporeda snaga, izraelsko ratno zrakoplovstvo je tijekom proteklog dana, djelujući na temelju obavještajnih podataka IDF-a (Izraelskih obrambenih snaga), napalo cestovne blokade i pripadnike Basidža", priopćila je vojska.

"Ove snage predvodile su glavne napore režima u suzbijanju unutarnjih prosvjeda, osobito posljednjih mjeseci, koristeći brutalno nasilje, masovna uhićenja i silu protiv civilnih prosvjednika", dodala je vojska.

Izrael i Sjedinjene Države počeli su kampanju bombardiranja Irana 28. veljače, ubivši odmah prvoga dana vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija.

Pozvali su Irance na ustanak i svrgavanje vjerskih vladara.

Mnogi Iranci žele promjene, a neki su otvoreno slavili Hameneijevu smrt nakon što su njegove snage u siječnju ubile tisuće antivladinih prosvjednika. Ipak, za sada nema znakova organiziranog otpora dok je zemlja pod napadom, kao ni naznaka da iranski vladari namjeravaju predati vlast.

