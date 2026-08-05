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Izrael pooštrio pravila o napadanju članova Hamasa

Piše HINA,
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Izrael pooštrio pravila o napadanju članova Hamasa
Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS
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Načelnik stožera izraelske vojske Eyal Zamir odsad mora dati prethodno odobrenje za sve napade na članove Hamasa, osim ako se vojnici ne suočavaju s neposrednom prijetnjom.

Izrael je pooštrio pravila za napade na članove Hamasa u Pojasu Gaze, izvijestili su izraelski mediji u utorak. Izraelske novine Haaretz izvijestile su da načelnik stožera izraelske vojske Eyal Zamir odsad mora dati prethodno odobrenje za sve napade na članove Hamasa, osim ako se vojnici ne suočavaju s neposrednom prijetnjom.

Političko vodstvo te zemlje u skladu s tim je izmijenilo smjernice, navodi se u izvješću. Prije je bilo dovoljno odobrenje određenih zapovjednika. The Times of Israel izvijestio je da je broj napada u Pojasu Gaze već pao posljednjih dana kao rezultat novog zahtjeva.

Izraelska je vojska upite o toj odredbi usmjerila na vlasti, koje nisu komentirale izvješća.

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Potpuni prekid izraelskih napada na mete u Pojasu Gaze predviđen je planom koji je sastavio Odbor za mir pod vodstvom SAD-a, a koji također poziva Hamas i druge naoružane skupine da predaju oružje.

Odbor je osnovao američki predsjednik Donald Trump, a zadatak mu je nadzirati obnovu Pojasa Gaze i uspostavu reda na tom palestinskom obalnom teritoriju jednom kad završi rat. Egipat, Katar i Turska, koji posreduju u sukobu, nedavno su osudili izraelske napade u tom području koje je uvelike razoreno.

Iako je primirje u ratu u Gazi formalno na snazi ​​od listopada 2025., i dalje dolazi do sukoba i napada koji odnose živote. Izraelska vojska posljednjih je tjedana više puta provodila operacije smaknuća osoba koje smatra članovima terorističkih organizacija Hamasa i Palestinskog islamskog džihada (PIJ).

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