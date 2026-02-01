Obavijesti

News

Komentari 0
PROPUŠTAJU MANJI BROJ LJUDI

Izrael otvorio prijelaz Rafah, ali ograničenja su i dalje na snazi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Izrael otvorio prijelaz Rafah, ali ograničenja su i dalje na snazi
Foto: Hatem Khaled

Granični prijelaz Rafah između Egipta i Pojasa Gaze ponovno je otvoren u nedjelju, ali ograničenja su i dalje na snazi, objavio je izraelski medij

Admiral

Kretanje ljudi bit će dopušteno tek od ponedjeljka pošto se sada raspravlja o sigurnosnim i operativnim postupcima, izvijestio je izraelski novinski portal ynet, navodeći da prijelaz zasad radi samo "probno". Izraelska glasnogovornica potvrdila je izvješće, dok su palestinski izvori rekli da će oko 50 pacijenata u početku moći napustiti Pojas Gaze zajedno sa svojim pratnjama.

Međutim, egipatski sigurnosni izvori rekli su da Izrael još nije otvorio palestinsku stranu prijelaza. Izraelska vojska zadržava kontrolu nad granicom od primirja u listopadu koje je uslijedilo nakon više od dvije godine rata. Otvaranje prijelaza odgođeno je za ponedjeljak, rekli su izvori, što znači da nijedan Palestinac neće moći napustiti Gazu u nedjelju.

Procjenjuje se da bi oko 150 ljudi dnevno trebalo dobivati dozvolu za izlazak iz Pojasa Gaze od ponedjeljka, dok bi se oko 50 moglo vraćati na ratom razoreni palestinski teritorij.

NAKON FAZE PRIMIRJA Najmanje 32 mrtvih u izraelskim napadima u Gazi
Najmanje 32 mrtvih u izraelskim napadima u Gazi

Izrael je zauzeo granični prijelaz u svibnju 2024., otprilike devet mjeseci nakon početka rata u Gazi, a ranije ovog tjedna je najavio da će južni prijelaz u Gazi biti ponovno otvoren za "ograničeno kretanje ljudi" od nedjelje, nakon što je palestinska ekstremistička skupina Hamas predala posmrtne ostatke posljednjeg izraelskog taoca zatočenog u Gazi.

Otvaranje tog prijelaza dio je mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

PRODAJU I SAUDIJSKOJ ARABIJI SAD je odobrio prodaju oružja Izraelu za 6,7 milijardi dolara
SAD je odobrio prodaju oružja Izraelu za 6,7 milijardi dolara

Samo će otprilike 42.000 Palestinaca koji su napustili Pojas Gaze tijekom rata Izraela i Hamasa moći ući u Gazu preko tog prijelaza, priopćile su izraelske vlasti.

Prema zdravstvenim vlastima u Pojasu Gaze, oko 20.000 Palestinaca čeka odobrenje za izlazak iz Pojasa Gaze radi liječenja u Egiptu. Među njima je 440 akutnih slučajeva, odnosno ugrožen život pacijenata. Oko 4000 oboljelih od raka i 4500 djece također je na popisu za hitne slučajeve.

PUT KA MIRU Gaza: Izrael predao 15 tijela Palestinaca ubijenih u ratu
Gaza: Izrael predao 15 tijela Palestinaca ubijenih u ratu

Ulazak i izlazak iz Gaze i u Gazu bit će odobreni u suradnji s Egiptom, nakon sigurnosne provjere Izraela i nadzora koji provodi misija Europske unije. Do sada je bio dopušten ulazak samo ograničene humanitarne pomoći na većinom uništeni palestinski teritorij preko graničnih prijelaza s Izraelom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'
INCIDENT U ZAGREBU

Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao nam je da su već ranije vidjeli pomicanje skele...
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026