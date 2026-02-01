Izrael otvorio prijelaz Rafah, ali ograničenja su i dalje na snazi

Kretanje ljudi bit će dopušteno tek od ponedjeljka pošto se sada raspravlja o sigurnosnim i operativnim postupcima, izvijestio je izraelski novinski portal ynet, navodeći da prijelaz zasad radi samo "probno". Izraelska glasnogovornica potvrdila je izvješće, dok su palestinski izvori rekli da će oko 50 pacijenata u početku moći napustiti Pojas Gaze zajedno sa svojim pratnjama.

Međutim, egipatski sigurnosni izvori rekli su da Izrael još nije otvorio palestinsku stranu prijelaza. Izraelska vojska zadržava kontrolu nad granicom od primirja u listopadu koje je uslijedilo nakon više od dvije godine rata. Otvaranje prijelaza odgođeno je za ponedjeljak, rekli su izvori, što znači da nijedan Palestinac neće moći napustiti Gazu u nedjelju.

Procjenjuje se da bi oko 150 ljudi dnevno trebalo dobivati dozvolu za izlazak iz Pojasa Gaze od ponedjeljka, dok bi se oko 50 moglo vraćati na ratom razoreni palestinski teritorij.

Izrael je zauzeo granični prijelaz u svibnju 2024., otprilike devet mjeseci nakon početka rata u Gazi, a ranije ovog tjedna je najavio da će južni prijelaz u Gazi biti ponovno otvoren za "ograničeno kretanje ljudi" od nedjelje, nakon što je palestinska ekstremistička skupina Hamas predala posmrtne ostatke posljednjeg izraelskog taoca zatočenog u Gazi.

Otvaranje tog prijelaza dio je mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Samo će otprilike 42.000 Palestinaca koji su napustili Pojas Gaze tijekom rata Izraela i Hamasa moći ući u Gazu preko tog prijelaza, priopćile su izraelske vlasti.

Prema zdravstvenim vlastima u Pojasu Gaze, oko 20.000 Palestinaca čeka odobrenje za izlazak iz Pojasa Gaze radi liječenja u Egiptu. Među njima je 440 akutnih slučajeva, odnosno ugrožen život pacijenata. Oko 4000 oboljelih od raka i 4500 djece također je na popisu za hitne slučajeve.

Ulazak i izlazak iz Gaze i u Gazu bit će odobreni u suradnji s Egiptom, nakon sigurnosne provjere Izraela i nadzora koji provodi misija Europske unije. Do sada je bio dopušten ulazak samo ograničene humanitarne pomoći na većinom uništeni palestinski teritorij preko graničnih prijelaza s Izraelom.