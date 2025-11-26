Obavijesti

'PROTUTERORISTIČKA OPERACIJA'

Izrael: Pokrećemo veliku operacije na Zapadnoj obali

Piše HINA,
Izrael: Pokrećemo veliku operacije na Zapadnoj obali
Foto: MOHAMMED ATEEQ/REUTERS

Izraelska vojska u srijedu je objavila pokretanje "velike operacije" protiv palestinskih naoružanih skupina na sjeveru okupirane Zapadne obale

"Tijekom noći na srijedu, [izraelske] snage započele su operacije kao dio velike protuterorističke operacije u sjevernoj regiji" Zapadne obale, navodi se u izraelskoj vojnoj objavi. Izraelske snage "neće dopustiti da se terorizam tamo ukorijeni", dodala je izraelska vojska.

Izrael je okupirao Zapadnu obalu 1967. godine.

Izraelska vojska pojasnila je za Afp da se ne radi o nastavku "protuterorističke operacije" pokrenute u siječnju 2025., koja je prvenstveno usmjerena na palestinske izbjegličke kampove u regiji, već o "novoj operaciji".

Nije pružila daljnje detalje.

POGINULO PETERO LJUDI Izraelski napad u Bejrutu ubio zapovjednika Hezbolaha!
Izraelski napad u Bejrutu ubio zapovjednika Hezbolaha!

Nasilje na Zapadnoj obali izbilo je nakon početka rata u Gazi, potaknutog krvavim napadom palestinskog islamističkog pokreta Hamas na južni Izrael 7. listopada 2023.

Od 7. listopada više od tisuću Palestinaca, uključujući mnoge borce, ali i brojne civile, ubili su izraelska vojska ili doseljenici, prema podacima AFP-a temeljenim na podacima Palestinske samouprave.

Aftermath of Israeli airstrike on Gaza Palestinians flee northern Gaza southward amid Israeli attacks Aftermath Of Israeli Airstrike On Gaza
19
Foto: Hasan Alzaanin

Istodobno, prema službenim izraelskim podacima, najmanje 43 Izraelca, uključujući civile i vojnike, ubijeno je u palestinskim napadima ili tijekom izraelskih vojnih racija.

ZRAČNI NAPADI NA POJAS GAZE Izraelci: Ubili smo jednog od zapovjednika Hamasa u Gazi
Izraelci: Ubili smo jednog od zapovjednika Hamasa u Gazi

Nasilje se nastavlja nesmanjenim intenzitetom na Zapadnoj obali otkako je 10. listopada stupilo na snagu primirje u Gazi.

Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova zabilježio je vrhunac u listopadu u "napadima doseljenika koji su rezultirali žrtvama, materijalnom štetom ili oboje" u gotovo dva desetljeća prikupljanja podataka na palestinskom teritoriju.

