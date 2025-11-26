Izrael: Pokrećemo veliku operacije na Zapadnoj obali

"Tijekom noći na srijedu, [izraelske] snage započele su operacije kao dio velike protuterorističke operacije u sjevernoj regiji" Zapadne obale, navodi se u izraelskoj vojnoj objavi. Izraelske snage "neće dopustiti da se terorizam tamo ukorijeni", dodala je izraelska vojska.

Izrael je okupirao Zapadnu obalu 1967. godine.

Izraelska vojska pojasnila je za Afp da se ne radi o nastavku "protuterorističke operacije" pokrenute u siječnju 2025., koja je prvenstveno usmjerena na palestinske izbjegličke kampove u regiji, već o "novoj operaciji".

Nije pružila daljnje detalje.

Nasilje na Zapadnoj obali izbilo je nakon početka rata u Gazi, potaknutog krvavim napadom palestinskog islamističkog pokreta Hamas na južni Izrael 7. listopada 2023.

Od 7. listopada više od tisuću Palestinaca, uključujući mnoge borce, ali i brojne civile, ubili su izraelska vojska ili doseljenici, prema podacima AFP-a temeljenim na podacima Palestinske samouprave.

Istodobno, prema službenim izraelskim podacima, najmanje 43 Izraelca, uključujući civile i vojnike, ubijeno je u palestinskim napadima ili tijekom izraelskih vojnih racija.

Nasilje se nastavlja nesmanjenim intenzitetom na Zapadnoj obali otkako je 10. listopada stupilo na snagu primirje u Gazi.

Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova zabilježio je vrhunac u listopadu u "napadima doseljenika koji su rezultirali žrtvama, materijalnom štetom ili oboje" u gotovo dva desetljeća prikupljanja podataka na palestinskom teritoriju.