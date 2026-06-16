Raste pritisak na Izrael, Kallas: 'Europske države traže zabranu uvoza sa Zapadne obale'

Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu govorila je o situaciji na Bliskom istoku. U svom obraćanju osvrnula se na situaciju na Zapadnoj obali, osudivši izraelski plan proširenja ilegalnih naselja na tom okupiranom području. Kallas je rekla da je na sastanku Vijeća za vanjske poslove dan ranije „velik broj članica” zatražilo prijedloge trgovinskih mjera, uključujući one koje sprječavaju uvoz iz ilegalnih naselja. Kallas će tražiti od Komisije da pripremi te prijedloge koje će predstaviti na idućem sastanku Vijeća.

Izrael, koji prema službenim europskim podacima izvozi u EU gotovo trećinu svojih proizvoda, prošli je tjedan odobrio prvih 51 milijuna dolara za proširenje ilegalnih naselja na Zapadnoj obali.

Francuska i Švedska u travnju su pozvali EU da uvede mjere protiv uvoza sa Zapadne obale te snažnije kontrole uvoza iz Izraela. Prema istrazi organizacije Global Echo jedan od šest poljoprivrednih proizvoda uvezenih iz Izraela lažno je označen te mu je porijeklo sa Zapadne obale, prenio je Guardian. Stockholm i Pariz u svom prijedlogu se pozivaju na odluku Međunarodnog suda pravde (ICJ) iz 2024. o ilegalnosti izraelskih naselja, te niz rezolucija Ujedinjenih naroda koje govore isto, piše Euronews.

Španjolska i Slovenija prošle su godine zabranile uvoz iz ilegalnih izraelskih naselja, a na to se priprema i niz drugih država, poput Irske ili Nizozemske. Ljubljana je ukinula tu mjeru u lipnju povratkom Janeza Janše na mjesto premijera, prenio je Associated Press.

"Oprezni optimizam"

Kallas je u obraćanju u Parlamentu rekla i da je najavljeni dogovor između Teherana i Washingtona razlog za „oprezni optimizam” jer otvara prostor za opširnije pregovore, no da je „najteža faza tek pred nama”.

Naglasila je da bilo kakav dogovor mora biti u skladu s međunarodnim pravom, osigurati pravo plovidbe Hormuškim tjesnacem te spriječiti nove namete na pomorski promet.

Estonkinja je rekla da je EU s međunarodnim partnerima uspostavio ujedinjenu frontu za osiguranje slobodu plovidbe, te da je u regiji trenutačno „rekordan broj patrola”.

Pozvala je i na zadržavanje pozornosti međunarodne zajednice na Libanonu i tamošnjem krhkom primirju između Izraela i Hezbolaha, pa naglasila da će EU snažno podržavati libanonske vlasti u naporima razoružanja proiranskog militantnog pokreta čije su snage konkurencija regularnoj vojsci bliskoistočne zemlje.