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IZRAEL NE MIJENJA ODLUKU

Izrael prekida kontakte s Kajom Kallas: 'Mora povući onu krvnu klevetu židovskoj državi'

Piše HINA,
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Izrael prekida kontakte s Kajom Kallas: 'Mora povući onu krvnu klevetu židovskoj državi'
Foto: Yiannis Kourtoglou

Izrael kontrolira ​oko 64 % Pojasa Gaze ​sravnjenog sa zemljom tijekom izraelske ofenzive nakon napada Hamasa na južni Izrael, a Benjamin Netanyahu krajem svibnja je naredio izraelskoj vojsci da proširi kontrolu

Izrael je najavio da će prekinuti kontakte sa šeficom diplomacije Europske unije Kajom Kallas zbog navoda da je usporedila izraelski tretman Palestinaca s apartheidom u Južnoj Africi, dok je ona u četvrtak odgovorila da ostaje predana odnosu s tom državom.

"Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kallas dok ne povuče ovu krvnu klevetu koju je uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, koja je ujedno i jedina demokracija na Bliskom istoku", poručio je u četvrtak izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar na X-u, prenosi dpa.

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Digitalni medij Euractiv prošli je tjedan izvijestio da je Kallas takve izjave dala u svibnju tijekom posjeta Meksiku.

Kallas, visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku, odgovorila je izraelskom kolegi u četvrtak da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.

"Cijenim naš dijalog i angažman te sam otvorena u tom duhu i nastaviti, s poštovanjem i konstruktivno", napisala je Kallas na X-u u objavi upućenoj Saaru, javlja Reuters. 

"Da bi se donio mir na Bliski istok, rješenje dviju država ostaje jedini održiv put. EU je osudila ilegalna izraelska naselja na Zapadnoj obali koja sve više otežavaju postizanje tog cilja. To je stav EU-a", napisala je Kallas. 

AFP prenosi da je Saar odmah uzvratio Kallas, poručivši da će njegova odluka "ostati nepromijenjena" dok diplomatkinja ne pojasni je li upotrijebila riječ "apartheid".

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"Situacija je jednostavna: ako ste zaista dali ove zloglasne i klevetničke izjave, priznajte. Ako ih niste dali, poričite ih. Dok se istina ne otkrije, moja odluka će ostati nepromijenjena", dodao je šef izraelske diplomacije. 

Izrael kontrolira ​oko 64 posto Pojasa Gaze ​sravnjenog sa zemljom tijekom dvogodišnje izraelske ofenzive nakon napada Hamasa na južni Izrael, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu krajem svibnja je naredio izraelskoj vojsci da proširi kontrolu i nad 70 posto tog uskog obalnog palestinskog teritorija.

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