Izrael snažno bombardirao južna predgrađa Bejruta, Hezbolah zaprijetio Izraelcima

Izrael je tijekom noći izveo snažne zračne napade na južna predgrađa Bejruta pod kontrolom Hezbolaha nakon što je naredio stanovnicima da odu, dok je skupina koju podržava Iran upozorila Izraelce da napuste gradove i sela u pograničnoj zoni.

Eksplozije i bljeskovi obasjali su noćno nebo iznad južnih predgrađa Bejruta, pokazala je Reutersova snimka. Izraelska vojska objavila je da je tijekom noći izvela 26 valova napada u južnim predgrađima, rekavši da su među ciljevima bili zapovjedni centri Hezbolaha i skladišta oružja.

U četvrtak je glasnogovornik izraelske vojske rekao stanovnicima južnih predgrađa da se presele na istok i sjever, objavljujući kartu koja prikazuje četiri velika okruga glavnog grada za koje je rekao da ih moraju napustiti, uključujući područja uz zračnu luku Bejrut.

Hezbolah je u poruci objavljenoj na hebrejskom na svom Telegram kanalu rano u petak upozorio Izraelce da napuste gradove unutar 5 km od granice.

"Agresija vaše vojske protiv libanonskog suvereniteta i sigurnosti građana, uništavanje civilne infrastrukture i kampanja protjerivanja koju provodi neće proći nekažnjeno", rekao je Hezbolah.

Tijekom borbi između Hezbolaha i Izraela 2024. godine, deseci tisuća Izraelaca evakuirani su iz gradova u pograničnom području, ali mnogi su se od tada vratili. Izraelski dužnosnici su rekli da zasad nema planova za njihovo uklanjanje.

Libanon je u ponedjeljak uvučen u rat na Bliskom istoku, kada je Hezbolah otvorio vatru, pokrećući novu izraelsku ofenzivu, sa zračnim napadima usmjerenim na južna predgrađa Bejruta te na južni i istočni Libanon.

Izrael je također naredio Libanoncima da napuste velika područja južnog i istočnog Libanona.

Libanonsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je da su 123 osobe ubijene, a još 683 ranjeno kao rezultat izraelskih napada ovog tjedna. Njihove brojke ne razlikuju civile i borce.

Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva u Izraelu kao rezultat napada Hezbolaha.

Hezbolah, šijitska muslimanska skupina koju je osnovala iranska Revolucionarna garda 1982. godine, izgubio je snagu u sukobima s Izraelom tijekom 2024. godine.