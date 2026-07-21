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ČETVERO UBIJENIH SU DJECA

Izrael u napadu na Gazu ubio šesteročlanu obitelj. Izrael: 'Meta je bio pripadnik Hamasa'

Piše 24sata, HINA,
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Izrael u napadu na Gazu ubio šesteročlanu obitelj. Izrael: 'Meta je bio pripadnik Hamasa'
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS
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Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, od stupanja na snagu prekida vatre između Izraela i Hamasa u listopadu ubijeno je više od 1160 Palestinaca, uglavnom civila.

U izraelskom zračnom napadu na obiteljsku kuću u Gazi u utorak je ubijeno šest članova jedne obitelji, uključujući četvero djece, izvijestili su palestinski medicinski izvori, dok izraelska vojska navodi da je cilj napada bio pripadnik Hamasa.

Prema navodima liječnika, u napadu na kuću u četvrti Sabra poginuli su Firas Al-Masri, njegova supruga Salsabeel te njihove tri kćeri i sin. Izraelska vojska potvrdila je da je izvela napad, navodeći da je meta bio pripadnik Hamasa te da još istražuje posljedice udara.

Otac poginulog Firasa Al-Masrija rekao je za Reuters da se eksplozija dogodila dok je obitelj spavala.

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"Nismo uspjeli spasiti našu djecu i unuke od plamena i razaranja. Poginulo je šest ljudi bez milosti i bez ikakvog prethodnog upozorenja", rekao je Abu Yusuf Al-Masri

Kasnije u utorak, u izraelskom zračnom napadu na vozilo u središnjem dijelu Pojasa Gaze ubijene su dvije osobe, a više ih je ranjeno, priopćili su palestinski medicinski izvori. Izraelska vojska nije komentirala taj incident.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, od stupanja na snagu prekida vatre između Izraela i Hamasa u listopadu ubijeno je više od 1160 Palestinaca, uglavnom civila.

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Primirje je zaustavilo intenzivne borbe, ali nije okončalo gotovo svakodnevne izraelske zračne udare. Izrael tvrdi da cilja pripadnike militantnih skupina, dok su u istom razdoblju u Gazi poginula četiri izraelska vojnika.

Posrednici, uključujući Egipat, Katar, Tursku i Sjedinjene Države, pokušavaju unaprijediti plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u Gazi, koji predviđa razoružanje Hamasa i izraelsko povlačenje, no zasad nema značajnijeg napretka u pregovorima.

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Rat je počeo 7. listopada 2023., kada su borci predvođeni Hamasom napali južni Izrael, pri čemu je ubijeno oko 1200 ljudi, a oko 250 ih je uzeto za taoce, prema izraelskim podacima. U izraelskoj ofenzivi koja je uslijedila poginulo je više od 73.000 Palestinaca, navode zdravstvene vlasti u Gazi.

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