Izraelci bijesni na Trumpa nakon sporazuma o miru: Izdao nas je!

U pivnici "Tree" nedaleko od ulice Herzl u Rehovotu, postojalo je slaganje oko gotovo svega. Malo tko je osporavao da je sporazum o prekidu vatre, koji su Iran i Sjedinjene Američke Države sklopili nekoliko dana ranije, bio vrlo loš za Izrael, piše The Guardian.

​- Izdao nas je predsjednik Trump - rekao je Avi Perez (55).

Vjerovali su, također, da je Izrael više nego ikad okružen opasnošću s kojom će se morati suočiti sam.

​- Čudno je. Jedan dan smo bili u skloništima sa svojom djecom... Sljedeći dan, sve bi trebalo biti normalno. Ali ništa nije riješeno - kazao je Shaham Nowick (35) dok je proučavao jelovnik.

Rehovot, grad dvadesetak kilometara udaljen od Tel Aviva, anketari dugo smatraju oličenjem "srednjeg Izraela", ako tako nešto uopće postoji u tako raznolikoj i podijeljenoj zemlji. Redovi izraelskih zastava i zastava duginih boja vijorili su se glavnim ulicama, s jednog ugla treštala je glasna rave glazba, na drugom su se okupljali ortodoksni Židovi, a vikend promet stvarao je gužve oko gradilišta novog autobusnog sustava.

Neki su u pivnicu došli kako bi se odmorili od vijesti, kojima su u petak ujutro dominirali naslovi o obnovljenim borbama u Libanonu. Tamo su izraelske snage pokrenule valove zračnih napada u kojima je ubijeno 18, a ranjeno 33 ljudi, nakon što je Hezbollah, koji ima bliske veze s Iranom, u napadu na tenk ubio četiri izraelska vojnika, uključujući višeg časnika.

Sporazum koji se smatra porazom

Mnogi Izraelci vjeruju da je sporazum koji je SAD ispregovarao s Iranom izdaja. Komentatori su osudili dogovor kao predaju i poniženje koje je "čak i gore nego što se Izrael bojao". Memorandum o razumijevanju, postignut nakon razornog rata koji je započeo u veljači 2026., izazvao je bijes jer Izrael nije bio uključen u pregovore.

Postoji široko rasprostranjena zabrinutost ne samo da će se Iran moći obnoviti i postati jači nego prije sukoba, već i da će sporazum nametnut u Libanonu ograničiti sposobnost Izraela da se bori protiv Hezbollaha, koji se smatra velikom prijetnjom izraelskom sjeveru.

​- Izraelci vjeruju da je rat u Libanonu pravedan rat. Svi koji žive u Izraelu razumiju da su Iran i Hezbollah jedno te isto - rekao je Udi Tenne, politički strateški savjetnik i voditelj međunarodnih kampanja u Izraelu.

U Metuli, sjevernom gradu udaljenom nekoliko metara od Libanona, vladao je bijes.

​- Svi su bili vrlo zadovoljni ratom protiv Irana, ali američki sporazum zaista nije dobar za Izrael... To je velika pogreška - izjavio je ugostitelj Daniel Dorfmann.

Neuspjeh ratnih ciljeva

Drugi su govorili o "potpunom neuspjehu" Izraela u postizanju svojih ratnih ciljeva: promjene režima u Teheranu, uništenja iranskog nuklearnog programa i eliminacije njegovih balističkih projektila. Što je još gore, nakon što je započeo rat "rame uz rame" sa SAD-om, Izrael je završio sukob marginaliziran od strane Washingtona, a Donald Trump ga je prošlog tjedna odbacio kao "malu silu".

Umjesto da bude pozvan u Bijelu kuću kako bi savjetovao Trumpa, Benjamin Netanyahu je primio tirade pune psovki i kritike zbog civilnih žrtava uzrokovanih nemilosrdnom izraelskom ofenzivom u Libanonu, gdje je ubijeno više od 3900 ljudi.

Nadav Eyal, kolumnist dnevnog lista Yedioth Ahronoth, napisao je: "Riječi 'šok' i 'tuga' ne uspijevaju opisati osjećaj u određenim dijelovima izraelskog establišmenta. Sada im se na rane sipa mnogo soli."

Netanyahu (76), kojem se sudi za korupciju, sada se suočava s teškim izazovom uvjeravanja birača da samo on može Izraelcima jamčiti sigurnost. Nacionalni izbori očekuju se u listopadu.

​- Nadolazeći izbori bit će velika prekretnica. Teško je precijeniti koliko će ovo biti važno za zemlju - rekao je prošlog tjedna visoki dužnosnik jedne oporbene stranke.

Vjera u Netanyahua duboko je poljuljana, čak i među pristašama, zbog neuspjeha koji su doveli do napada Hamasa u listopadu 2023., u kojem je ubijeno 1200 ljudi, većinom civila, a oko 250 ih je oteto. Nemilosrdan i krvav rat Izraela u Gazi, u kojem je poginulo više od 73.000 ljudi, uglavnom civila, donio je međunarodnu izolaciju.

Unatoč negativnim reakcijama, neki ostaju vjerni Netanyahuu. Kada su neodlučne birače prošlog tjedna pitali tko bi se najbolje suprotstavio Iranu, 43 posto njih reklo je da bi to bila koalicija predvođena Netanyahuom. U pivnici je inženjer Perez rekao:

​- Netanyahu je čovjek, pa čini neke greške, ali zna kako popraviti stvari. On zna što Izrael treba. On govori za svoju zemlju. Trump govori za svoje poslove.

Takvi osjećaji znače da će nadolazeći izbori vjerojatno biti tijesni. Lee Novick (34), liječnica iz Rehovota, rekla je da su Izraelci podjeljeniji oko mnogih pitanja nego ikad prije.

​- Netanyahu nas je pokušavao podijeliti i to mu je uspjelo. To traje godinama. A u međuvremenu, nikoga nije briga za osnovne stvari, cijene kuća, na primjer, ili inflaciju. Vjerujem Iranu kada kaže da želi uništiti Izrael. Zašto ne bih? Ali ova vlada iskorištava rat kako bi progurala zakone koji nas dijele i samo kako bi ostala na vlasti.

Profesorica Tamar Hermann, stručnjakinja za javno mnijenje na Izraelskom institutu za demokraciju, ne slaže se s tvrdnjama o rekordnoj podjeli. Istaknula je da je većina židovskih birača složna oko ključnih pitanja: vjeruju u ekonomski liberalan model, ali i u snažnu socijalnu državu, čvrstu sigurnosnu politiku, postojanje Izraela kao židovske države te smatraju da je dvodržavno rješenje nerealno.

U Rehovotu, Dahlia Perez (55) rekla je da su je događaji iz prošlog tjedna naučili da "mir nikada neće doći".

​- Nadala sam se kraju ratova, ali mislim da ćemo uvijek morati živjeti od mača. Sada razumijemo da nemamo prijatelja i da nikome ne možemo vjerovati.

*uz korištenje AI-ja