Izraelska vlada je odobrila prekid vatre i sporazum o Gazi

Izraelska vlada odobrila je prekid vatre i sporazum o taocima u Gazi, priopćio je ured premijera Benjamina Netanyahua rano u petak. Izraelska vlada ratificirala je u petak primirje s palestinskom militantnom skupinom Hamas, otvarajući put obustavi neprijateljstava u Gazi unutar 24 sata i oslobađanju izraelskih talaca koji se tamo drže unutar 72 sata nakon toga.

Izraelski kabinet odobrio je sporazum rano u petak ujutro, otprilike 24 sata nakon objave sporazum koji predviđa oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike i početak postupnog povlačenja izraelskih trupa iz Gaze u okviru inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje dvogodišnjeg rata u Gazi.

"Vlada je upravo odobrila okvir za oslobađanje svih talaca - živih i preminulih", navodi se na engleskom X računu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Izraelci i Palestinci podjednako su se radovali nakon što je objavljen sporazum, što je najveći korak do sada za okončanje dvogodišnjeg rata u kojem je ubijeno više od 67 000 Palestinaca, i povratak posljednjih talaca koje je Hamas oteo u napadima.

Hamasov prognani vođa u Gazi, Khalil Al-Hayya, rekao je da je dobio jamstva od Sjedinjenih Država i drugih posrednika da je rat završen.

Glasnogovornik izraelske vlade rekao je da će primirje stupiti na snagu u roku od 24 sata nakon što vlada odobri sporazum. Nakon tog 24-satnog razdoblja, taoci koji se drže u Gazi bit će oslobođeni u roku od 72 sata.

Vjeruje se da je dvadeset izraelskih talaca još uvijek živo u Gazi, dok se za 26 pretpostavlja da je mrtvo, a sudbina dvoje nije poznata. Hamas je naznačio da bi pronalazak tijela poginulih mogao potrajati dulje od puštanja onih koji su živi.

Nakon što sporazum stupi na snagu, kamioni s hranom i medicinskom pomoći krenut će u Gazu kako bi pomogli civilima, od kojih su se stotine tisuća sklonile u šatorima nakon što su izraelske snage uništile njihove domove i sravnile cijele gradove sa zemljom.

Ipak, mnogo toga još može poći po zlu. Čak i nakon potpisivanja sporazuma, palestinski izvor je rekao da popis stotina Palestinaca koji će biti pušteni nije finaliziran. Skupina traži slobodu za neke od najistaknutijih palestinskih osuđenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, kao i za stotine ljudi pritvorenih tijekom izraelskog napada.

Daljnji koraci u Trumpovom planu od 20 točaka tek trebaju biti raspravljeni. To uključuje kako će se upravljati razorenim Pojasom Gaze kada borbe završe i konačnu sudbinu Hamasa, koji je do sada odbijao izraelske zahtjeve za razoružavanjem.

Netanyahu se također suočava sa skepticizmom unutar svoje vladajuće koalicije, jer se mnogi dugo protive svakom dogovoru s Hamasom. Krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je da će glasati za rušenje vlade ako se Hamas ne raspusti.

Trump je najavio da će u nedjelju otputovati u regiju kako bi eventualno prisustvovao ceremoniji potpisivanja u Egiptu, dok ga je predsjednik izraelskog Knesseta Amir Ohana pozvao da se obrati zakonodavnom tijelu, što bi bio prvi takav govor američkog predsjednika od 2008.

Sporazum je dobio podršku arapskih i zapadnih zemalja te je široko prikazan kao veliko diplomatsko postignuće Trumpa.

SAD će rasporediti 200 vojnika za radnu skupinu za Gazu bez operacija na terenu

Sjedinjene Države će rasporediti 200 vojnika kao dio zajedničke radne skupine za stabilnost Gaze, bez Amerikanaca na terenu u palestinskoj enklavi, rekla su u četvrtak dva visoka američka dužnosnika. Dužnosnici, koji su razgovarali s novinarima pod uvjetom anonimnosti, rekli su da će 200 vojnika biti jezgra radne skupine koja će uključivati ​​predstavnike egipatske vojske, Katara, Turske i vjerojatno Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dužnosnici su rekli da točna lokacija američkih trupa još nije odlučena. Razvit će zajednički kontrolni centar i integrirati druge sigurnosne snage koje će raditi u Gazi kako bi koordinirale s izraelskim snagama u izbjegavanju sukoba.

"Nijedna američka trupa ne namjerava ući u Gazu", rekao je jedan od dužnosnika.

Dužnosnici su rekli da se nadaju da će sporazum o Gazi, nakon što bude stupio na snagu, smiriti napetosti u regiji i stvoriti uvjete za pregovore o daljnjim sporazumima o normalizaciji između Izraela i arapskih zemalja.

Američki predsjednik Donald Trump u svom je prvom mandatu posredovao u sporazumima poznatih kao Abrahamov sporazum, o normalizaciji između Izraela i Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Maroka i Sudana.

Dužnosnici su rekli da je Saudijska Arabija kandidat za takav sporazum s Izraelom, kao i Indonezija, Mauritanija, Alžir, Sirija i Libanon.