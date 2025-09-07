Obavijesti

PLANIRAJU BOMBARDIRANJE

Izraelska vojska poziva na evakuaciju nebodera u Gazi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PALESTINIAN CIVIL DEFENCE

U petak i subotu izraelske snage su nakon poziva na evakuaciju uništile dva nebodera u gradu Gazi, optuživši Hamas da ih koristi za svoje operacije

Izraelska vojska pozvala je u nedjelju stanovnike da evakuiraju okolicu nebodera na jugozapadu grada Gaze jer se očekuje bombardiranje te zgrade, dan nakon što je objavila slično upozorenje. Upozorenje se odnosi na zgradu Al-Ruju i šatore u njegovoj blizini, objavio je na društvenim mrežama pukovnik Avichay Adraee, glasnogovornik vojske, uz fotografiju zgrade iz zraka obilježenom crvenom bojom.

"Izraelske snage uskoro će napasti zgradu zbog Hamasove terorističke infrastrukture u njezinoj unutrašnjosti ili u blizini", dodao je.

Takva poruka objavljena je bila i u subotu, ali neboder nije od tada bio napadnut.

U petak i subotu izraelske snage su nakon poziva na evakuaciju uništile dva nebodera u gradu Gazi, optuživši Hamas da ih koristi za svoje operacije.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je u ponedjeljak širenje vojnih operacija u gradu Gazi i njegovoj okolici u cilju preuzimanja kontrole nad gradom.

Rekao je da je grad napustilo već oko 100.000 ljudi. Po UN-u, gotovo milijun ljudi živi u gradu Gazi i njegovoj okolici.

Ni vojska niti vlada nisu službeno objavili početak ofenzive protiv grada Gaze, odobrene u kolovozu.

No vojska zadnjih tjedana intenzivira bombardiranja i operacije na tlu u gradu i u njegovoj okolici.

Vojska tvrdi da kontrolira 40 posto grada, koji smatra posljednjim uporištem Hamasa. 

